Cette chienne rescapée d’un tir dans la tête apprend l’amour et la bienveillance pendant sa convalescence (vidéo)

Cookie n’a pas connu l’amour et le bonheur de vivre dans une maison aimante. Elle n’a eu le droit qu’à la violence et à la négligence. Les vétérinaires l’ont compris en découvrant des fragments de balles dans son crâne lors d’une radio et d’autres blessures. Une vie de souffrance, mais qui fait désormais partie du passé. En effet, aujourd’hui, l’heure est à la reconstruction pour elle.

En tant que famille d’accueil bénévole, Sarah Ingle ouvre la porte de sa maison aux animaux dans le besoin. Elle a récemment accueilli une chienne brisée par la vie nommée Cookie. La boule de poils a connu le pire de l’humanité, mais a repris confiance aux humains dans les bras de sa bienfaitrice. Laquelle lui offre la bienveillance et l’amour dont elle n’avait jamais bénéficié par le passé.

En constatant à quel point sa protégée avait besoin d’attention, Sarah a eu la conviction que celle-ci avait cruellement manqué d’affection au cours de sa vie. Pire encore, il est possible que personne ne se soit jamais soucié d’elle : « Je ne pense pas qu'elle ait jamais été vraiment aimée auparavant », confiait la femme dans un témoignage rapporté par Newsweek .

@saraheingle / TikTok

Des souffrances inqualifiables

Cookie n’a pas juste manqué d’amour. Elle aurait aussi potentiellement été violentée par des humains malveillants, comme l’ont démontré des radiographies : « Lors de son sauvetage, les vétérinaires ont découvert des fragments de balles incrustés et d'anciennes fractures qui n'avaient jamais guéri correctement. Elle marche désormais toujours avec une légère inclinaison de la tête », témoignait Sarah.

Quelqu’un aurait donc tiré dans la tête de Cookie et l’aurait aussi agressée physiquement. Une vision insupportable pour sa bienfaitrice et ses sauveteurs. Néanmoins, ces derniers ne laisseront plus rien lui arriver. Sarah s’est chargée de lui offrir tout l’amour dont elle a besoin et est très présente pour la réconforter. Elle la porte souvent dans ses bras et lui offre de la chaleur : « Elle resterait dans mes bras toute la journée si elle le pouvait. D'habitude, je ne la pose que lorsque mes bras me lâchent ! », assurait la bonne Samaritaine.

Cookie a un long chemin à parcourir pour reprendre confiance en elle. Heureusement, dans cette quête, elle peut compter sur Sarah, qui ne la laissera pas tomber. À terme, une famille aimante lui sera trouvée et elle pourra recommencer sa vie à zéro, loin de la violence.