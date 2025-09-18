Son corps portait des fractures anciennes et récentes, mais ce jeune chien maltraité choisit malgré tout de continuer à faire confiance en l'humain

Près de Nantes, un jeune chien a été retrouvé dans un état de santé alarmant, révélant une histoire de violence insoutenable. Grâce à l’intervention de l’association Urgence Maltraitance Animale, Venom entame aujourd’hui un long chemin vers la reconstruction.

Maltraitance est un faible mot pour décrire les sévices subies par Venom. Ce chien secouru à Couëron (44), à l’ouest de Nantes,vivait dans la peur et la douleur, souffrant notamment d’innombrables fractures anciennes et plus récentes. Il est aujourd’hui entre de bonnes mains, celles de l’équipe d’Urgence Maltraitance Animale, rapporte Actu Nantes .

L’association en question avait pris le jeune canidé en charge le 29 juillet 2025. Elle a relaté son sauvetage un mois plus tard sur sa page Facebook.

Âgé de 8 mois, Venom avait fait l’objet d’un signalement, le témoin ayant fait état de coups particulièrement violents et d’enfermement dans une cage.



Urgence Maltraitance Animale dept 44 / Facebook

En arrivant sur les lieux, les bénévoles se sont retrouvés face à un animal extrêmement mal en point. Il était fiévreux et avait la mâchoire “complètement décalée suite à un coup violent qui a entraîné une fracture déjà ressoudée”, peut-on lire dans le post de l’association.

La douleur était telle que les vétérinaires ont dû réaliser une bonne partie de l’examen sous anesthésie générale. Ce dernier a donné lieu à un diagnostic aussi long que choquant.

“Fractures des côtes datant de plusieurs semaines”, “ostéolyse avancée du col du fémur droit”, ainsi que “fractures infra orbitaires multiples et bilatérales” font, en effet, partie de la liste allongée des maux dont Venom souffrait.



Urgence Maltraitance Animale dept 44 / Facebook

L’espoir d’un nouveau départ malgré des séquelles à vie

Il était également question de “lésions dermatologiques présentant les caractéristiques d’une pyodermite superficielle”. En outre, le bilan sanguin laissait suspecter “une malnutrition modérée, [des] pertes digestives chroniques, [une] inflammation systémique légère ou [une] récupération post hémorragique”.



Urgence Maltraitance Animale dept 44 / Facebook

“Ce jeune chien d’environ 8 mois a subi l’horreur, poursuivait l’association. Des coups répétés et extrêmement violents. Malgré cela, il est resté très gentil avec l’humain.”

Venom aura encore besoin de beaucoup de temps et de soins pour s’en remettre, mais Urgence Maltraitance Animale prévient qu’il “gardera à vie les séquelles de sa maltraitance”. Elle précise, par ailleurs, qu’une plainte a été déposée.