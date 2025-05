Cette chienne de refuge attendant sa chance depuis 45 jours fond dans les bras de quiconque lui offre un peu d'attention (vidéo)

Depuis un mois et demi, Lilah attend inlassablement derrière la paroi en plexiglas de son box, dans un refuge texan, les yeux pleins d’espoir. Cette adorable chienne ne demande qu’une chose : trouver enfin une famille à chérir. Et si la magie d’une vidéo virale changeait enfin son destin ?

Lilah est une chienne qui déborde d’affection. Elle adore les humains et est pleine de qualités, mais elle n’a pas encore trouvé l’amour. Au refuge où elle vit, tout le monde espère la voir quitter l’établissement par la grande porte et aux côtés d’une famille aimante pour toujours.

Cela fait 45 jours que Lilah attend sa chance dans la structure d’accueil des Dallas Animal Services, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis). Avide d’attention et de tendresse, elle passe ses journées à guetter les moindres passages devant son box. Dès qu’elle voit quelqu’un s’en approcher, elle se dresse sur ses pattes arrière et l’observe très attentivement en espérant qu’il la rejoigne.



@pawsitiveinfluenc / TikTok

Quand l’un des bénévoles entre effectivement dans son box, la chienne l’accueil de la plus festive et chaleureuse des manières. Elle tombe littéralement dans ses bras et savoure pleinement le câlin, dont elle aimerait qu’il dure une éternité.

C’est ce dont on peut se rendre compte dans une vidéo postée le 4 mai 2025 sur le compte TikTok « @pawsitiveinfluenc », où elle a généré plus de 150 000 vues à ce jour, et que relaie PetHelpful. La voici :

A lire aussi : Ce chien est trop âgé pour marcher, mais son maître et ami depuis 15 ans tient à le promener quotidiennement quoi qu'il arrive

Sa place est au sein d’une famille

Lilah ne se lasse pas de ces moments d’affection partagés avec ceux qui s’occupent d’elle au refuge. Même si ces personnes dévouées font tout ce qu’elles peuvent pour qu’elle ne se sente pas seule et pour qu’elle ne manque de rien, sa véritable place n’est pas au refuge, mais au sein d’une famille attentionnée.

Tout ce que Lilah souhaite, c’est d’avoir sa maison et ses humains pour pouvoir aimer et être aimée. Il y a fort à parier que son vœu finira par être exaucé grâce au caractère viral de la vidéo. En outre, le refuge des Dallas Animal Services insiste sur le fait que son adoption est gratuite, ce qui devrait augmenter considérablement ses chances d’atteindre son but.