Ce chien peine à cacher son euphorie lorsqu’il quitte son refuge, en arborant le plus beau des sourires

Autrefois errant, Ronnie est arrivé dans les locaux du Dallas Animal Services (États-Unis) au mois de février dernier. Ce chien à la joie de vivre débordante n’a pas tardé à faire l’unanimité auprès des membres du refuge.

« C’était un petit gars joyeux et amical, toujours de bonne humeur dès qu’il nous voyait », a raconté Marlo Clingman, bénévole, à The Dodo. Tout avait l’air d’aller bien pour le petit Ronnie, mais ses bienfaiteurs savaient qu’il devait tout de même quitter le refuge le plus tôt possible.

Dallas Animal Services / Facebook

Un départ en fanfare

Un beau jour, le canidé a tapé dans l’œil d’Ashley, une mère d’accueil pour chiens qui a décidé de l’héberger. Ronnie n’a pas caché sa joie lors de leur première rencontre. « Dès qu’il est monté dans sa voiture, il ne cessait de remuer la queue. Son sourire était si grand qu’il ne pouvait garder les yeux ouverts ! », se souvient Marlo.

Dallas Animal Services / Facebook

Comme en témoigne cette image, Ronnie a ressenti une véritable jubilation lorsqu’il a quitté le refuge. Il semblait prendre conscience qu’une toute nouvelle aventure se présentait à lui. Il était plus prêt que jamais !

Un enthousiasme intarissable au quotidien

Ronnie s’est adapté à merveille à sa nouvelle maison. Le canidé au comportement irréprochable ne cesse d’envahir ses anges gardiens de léchouilles à longueur de journée. Une chose est sûre : ses futurs maîtres auront beaucoup de chance en l’adoptant !

Dallas Animal Services / Facebook

A lire aussi : Sans nouvelles de leur Golden Retriever depuis 3 mois, ils retrouvent l'espoir juste avant Noël

« Ronnie adore jouer. Il aimerait beaucoup s’amuser avec un autre chien toute la journée. Il aime aussi bien les hommes que les femmes, et exprime chaque jour sa gratitude d’avoir été sorti du refuge. Il a déjà rencontré un bambin, à qui il a fait un gros bisou bien baveux ! » a déclaré Marlo.

En attendant l’arrivée de la famille de ses rêves, Ronnie profite de l’amour que lui accordent ses parents d’accueil. Sa joie de vivre communicative finira forcément par taper dans l’œil de quelqu’un !