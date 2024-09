À 14 ans, ce chien abandonné retrouve une seconde jeunesse et profite de la vie comme jamais (vidéo)

Ollie s’est retrouvé au refuge du jour au lendemain quand son propriétaire n’a plus été en mesure de le garder. À 14 ans, le chien âgé avait moins de chances d’être adopté et pourtant, il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver sa perle rare. Aujourd’hui, il profite pleinement de sa retraite et nage dans le bonheur aux côtés de sa nouvelle famille.

Ollie, un croisé Chihuahua et Yorkshire Terrier, a vu sa vie basculer à l’âge de 14 ans quand son propriétaire de toujours est tombé malade. Ce dernier n’était plus en mesure de prendre soin de lui et l’a confié au refuge West Yorkshire Dog Rescue. 3 semaines après seulement, le quadrupède rejoignait sa nouvelle maison pour écrire un nouveau chapitre de sa vie.

Il n’y a pas d’âge pour se reconstruire et Ollie en est la preuve. Quand son propriétaire l’a abandonné malgré lui, tous ses repères ont été bouleversés. Il s’est retrouvé dans un refuge, ce qui peut être particulièrement difficile à vivre pour un chien âgé.

Des destins liés

Toutefois, malgré cette épreuve difficile, la boule de poils était d’une grande gentillesse. C’était un animal équilibré, sans problème de comportement particulier. Elle avait simplement besoin de retrouver une famille aimante pour ne pas passer ses vieux jours au chenil.

Pendant qu'elle patientait, Amy et Liam étaient à la recherche d’un chien pour tenir compagnie à leur Labrador de 8 ans nommé Barney. L’idéal, pour le couple, était de trouver un quadrupède « avec des niveaux d'énergie similaires à ceux de Barney » pour une meilleure compatibilité. Il a donc recherché des refuges dans lesquels il pourrait trouver un animal âgé, indiquait-il à Newsweek et a finalement atterri au West Yorkshire Dog Rescue. Cela tombait bien, car le petit Ollie les attendait avec impatience !

Une rencontre évidente

Cela faisait 3 semaines qu’il était sur place, espérant que quelqu’un lui offre sa chance. Quand Amy et Liam l’ont rencontré, le coup de foudre a été immédiat. C’était le chien qu’il leur fallait, alors ils n’ont pas tardé à remplir les formalités pour le ramener à la maison. Et comme une évidence, le senior s’est facilement intégré dans sa nouvelle maison.

Il est devenu très proche de Barney, avec qui il partage de longues siestes, mais également des moments de pur bonheur. Récemment, leurs maîtres les ont emmenés courir sur la plage et à les voir s’amuser ainsi, il est difficile d’imaginer qu’ils puissent être âgés ! Ensemble, ils ont retrouvé leur âme de chiot, pour le plus grand plaisir de leurs propriétaires et des internautes émus par ce récit.

