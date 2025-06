Aveugle et sourde, cette chienne de 17 ans a retrouvé sa famille cinq jours après avoir été volée avec la voiture de ses propriétaires

Après 5 jours d’angoisse et d’incertitude, une chienne séniore a enfin retrouvé les bras réconfortants de sa maîtresse. Fannie Mae, une Caniche toy de 17 ans, atteinte de cécité partielle et de surdité, avait été séparée de sa famille suite au vol du véhicule de cette dernière. Grâce à la présence d’esprit d’un bon samaritain et à l’engagement des autorités locales, ces retrouvailles pleines d’émotion ont été rendues possibles, pour le plus grand soulagement de tous.