Cette chienne coincée dans un arbre au-dessus de l'eau est désormais sûre d'avoir un foyer aimant grâce à la vigilance d'une famille

Accompagnant ses parents lors d’une virée en bateau sur un canal, une fille a repéré une chienne en mauvaise posture, coincée dans un arbre et suspendue plusieurs mètres au-dessus de l’eau. Ne pouvant intervenir, la famille s’est empressée de prévenir les secours.

Durant la matinée du dimanche 4 août 2024, Tammy Hart, son mari George et leur fille Emily profitaient d’une agréable promenade en bateau sur le canal Lewes-Rehoboth, près de Rehoboth Beach dans l’Etat du Delaware (Etats-Unis).

Munie d’une paire de jumelles, Emily Hart scrutait les abords du cours d’eau à la recherche d’oiseaux à observer, mais ce n’est pas un volatile qui a attiré son attention. « Il y a un chien dans un arbre », s’est-elle écriée.

« C’était une chose très étrange, raconte sa mère au Delaware Online. Je ne sais pas comment elle est arrivée là-haut ». La chienne était suspendue à 3 mètres de hauteur. Il lui était impossible d’en redescendre et risquait de tomber à l’eau à tout moment.

« L'arbre était couvert d’énormes fourmis et elles n'arrêtaient pas d'essayer d'atteindre sa fourrure, alors elle les mordait, poursuit Tammy Hart. On pouvait l'entendre pleurer ».

Elle et sa fille sont descendues du bateau pour tenter de la rejoindre, mais George Hart leur a dit qu’il était plus sage de remonter à bord et d’appeler les secours.

Ryan Peters, adjoint du chef des pompiers volontaires de Rehoboth Beach (Rehoboth Beach Volunteer Fire Company), est intervenu et a relaté les faits sur Facebook.



Il a réussi à récupérer la chienne, qu’il a ensuite enveloppée dans une couverture et confiée à un collègue qui était sur un bateau. Epuisée, la rescapée s’est rapidement endormie.



La chienne sera soit rendue à ses éventuels propriétaires, soit adoptée par les Hart

Ryan Peters pense qu’elle était dans cette posture depuis un long moment, car elle avait perdu ses poils sur une partie de la poitrine pressée contre les branches.



La chienne n’était pas identifiée par puce et ne portait pas de collier. Elle a été prise en charge par le refuge de la Brandywine Valley SPCA à Georgetown.

Le lendemain de son sauvetage, Sarah Smith, porte-parole de l’association, a précisé qu’elle était âgée de 5 ans et en bonne santé. Les Hart ont fait savoir qu’ils avaient l’intention de l’adopter si ses éventuels propriétaires n’étaient pas retrouvés.