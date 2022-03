« C'était la panique absolue » : un Corgi tombe d'un bateau, sa famille le recherche sans relâche jusqu'à l'arrivée d'une bonne nouvelle

Jon Atwood, sa mère et son beau-père naviguaient sur la rivière Indian en Floride (États-Unis), lorsque le drame est arrivé : Jessica, la femelle Corgi, a disparu.

La petite escapade de la famille se déroulait pour le mieux. Jon Atwood était ravi d'avoir Jessica, une femelle Corgi âgée d'un an, à ses côtés lors de la traversée. Mais après 6 heures de relaxation sur le bateau, la « petite ombre » continuellement accrochée à Jon a disparu.

Les 3 passagers ont donc passé le navire au peigne fin ; hélas, il n'y avait aucune trace de la boule de poils. Et pour cause : Jessica était passée par-dessus bord. « Elle n'avait jamais été dans l'eau, a déclaré son propriétaire à Newsweek, c'était la panique absolue, la terreur, le pire scénario qui se passait dans ma tête. Ma mère a essayé de me calmer. »

© Jon Atwood

Forte mobilisation pour retrouver la chienne

Jon et son beau-père sont montés sur un bateau plus petit et ont cherché Jessica jusqu'à la tombée de la nuit. Comme la chienne restait introuvable, la maman de Jon a lancé un SOS sur les réseaux sociaux. Son message a été partagé plus de 1 800 fois.

« Je n'ai pas dormi cette nuit-là », a confié Jon, pétri d'angoisse à la suite de la disparition de son amie à fourrure. L'homme, originaire du Colorado, a même été victime d'un escroc. Entre 2h et 4h30 du matin, un inconnu lui avait réclamé de l'argent, après lui avait affirmé que son animal de compagnie était en sa possession. Ce qui était totalement faux.

Vers 6h, un riverain lui a indiqué avoir passé 4 heures à fouiller le rivage. Toujours rien. Mais Jon n'a pas perdu espoir. Au cours de la matinée, il a accroché des affiches dans les rues.

© Jon Atwood

Un grand soulagement

Vers 18h, la bonne nouvelle est enfin arrivée ! Un homme répondant au nom de Casey l'a contacté : Jessica avait nagé jusqu'à la terre ferme et était entrée dans son jardin. Le bon Samaritain, qui avait eu vent de la publication sur Facebook, a ramené la chienne à son propriétaire, lequel n'a pas pu retenir ses larmes. Il a refusé la récompense proposée par Jon Atwood et a poursuivi son chemin.

« Cela pourrait potentiellement me tuer si je devais la perdre, a révélé Jon, les étoiles se sont vraiment alignées pour qu'elle me revienne. » La femelle Corgi a été retrouvée saine et sauve. Quel soulagement !

© Jon Atwood