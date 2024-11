La loyauté d'un chien envers sa défunte maîtresse aide les enquêteurs à identifier le suspect dans une affaire de meurtre

Le traumatisme avait dû être atroce pour Titan, chien à la loyauté et au courage exceptionnels. Il se tenait aux côtés du corps de sa propriétaire alors en proie aux flammes et refusait de quitter les lieux, alors que pompiers et policiers tentaient de le capturer. Son action héroïque, qui a facilité la mission des enquêteurs, a été soulignée lors du procès qui a débuté lundi.