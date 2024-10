Une amitié née entre 2 chiens à travers une clôture prend une autre dimension grâce aux rendez-vous organisés par leurs familles

Caamp est suivi par près de 15 000 followers sur le compte Instagram qui lui est consacré. Les propriétaires de ce chien, Drew Smith et sa femme Ruthie Johnson Smith, l’alimentent régulièrement en photos et vidéos toutes aussi touchantes et drôles les unes que les autres.



Récemment, le couple avait remarqué quelque chose d’étrange ; une ouverture s’était créée dans la couche de végétation recouvrant leur côté de la clôture, séparant leur maison de celle voisine. Celle-ci avait d’ailleurs vu une nouvelle famille s’y établir depuis peu.

Les jours suivant, le trou en question s’élargissait et les Smith n’avaient aucune idée de ce qui pouvait être à l’origine de ce phénomène.

C’est en arrosant les plantes dans son jardin que Ruthie Johnson Smith a fini par percer le mystère. C’est Caamp qui dégageait les feuillages à cet endroit pour une raison adorable. Il cherchait simplement à se rapprocher d’Owen, le chien sénior des nouveaux voisins.

Il s’est avéré qu’ils se voyaient tous les jours par ce biais et qu’ils passaient de longues minutes à interagir. Ils étaient clairement ravis de se retrouver.

Amitié entre chiens, puis entre familles

Emus, les propriétaires du Golden Retriever ont filmé l’un de leurs rendez-vous et partagé la vidéo sur Instagram, où de nombreux internautes ont été attendris par la scène. Les Smith ont également montré ces images aux maîtres d’Owen, qui n’étaient pas non plus au courant de cette belle amitié.

Les 2 familles ont organisé une première rencontre entre Owen et Caamp tenus en laisse, avant de comprendre que ceux-ci avaient besoin d’être en contact plus librement. Ils ont ainsi convenu de les laisser régulièrement jouer ensemble, sans aucun obstacle les séparant.

« Je pense que c'est amusant, car l'amitié des chiens a également contribué à susciter une amitié entre nos voisins et nous », confie Ruthie Johnson Smith à The Dodo. Elle dit aussi espérer « qu'Owen pourra transmettre une partie de sa sagesse à [leur] espiègle de chien ».



