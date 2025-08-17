Cette chienne âgée issue d’un sauvetage obtient sa première peluche et retrouve son âme de chiot (vidéo)

Palomita est peut-être une chienne âgée, mais elle est arrivée au refuge avec sa pureté de chiot et un regard nouveau sur la vie. Son passé n’a pas été détaillé, mais cette adorable boule de poils semble découvrir de nouvelles choses chaque jour, comme si elle n’y avait pas eu accès auparavant. Ainsi, lorsqu’elle a reçu une peluche pour la première fois, elle n’a pas pu contenir sa joie.

Palomita, surnommée Mimi, est le nouveau « bébé hippopotame » du refuge Old Souls, basé en Arizona (États-Unis). La femelle Pitbull fait le bonheur de ses sauveteurs, qui la considèrent comme un véritable « rayon de soleil » depuis son arrivée. Malgré ses soucis de santé, la chienne âgée est remplie par une immense joie de vivre. Ses bienfaiteurs aiment la voir ainsi, alors ils cherchent toujours le moyen de la rendre toujours plus heureuse.

Le passé de Palomita n’a pas été décrit par les membres de l’association, mais elle est arrivée dans les locaux de l’organisme avec de nombreuses tumeurs . L’association Old Souls est spécialisée dans le sauvetage d’animaux âgés et malades à qui elle offre des soins palliatifs et beaucoup d’amour jusqu’à leur dernier souffle. Palomita a pu bénéficier d’interventions chirurgicales pour retirer ses excroissances et profite désormais de sa retraite.

Une merveilleuse découverte

La boule de poils s’épanouit au sein de cette maison du bonheur. Réciproquement, le personnel est ravi de l’avoir sous son toit, car elle amène beaucoup de joie. Elle est aussi d’une aide précieuse pour celui-ci. En effet, sur place, l’organisme propose des services funéraires aux propriétaires qui viennent de perdre un animal. Palomita est alors toujours présente pour les réconforter lorsqu’elle ressent leur tristesse.

En dehors de ses heures de volontariat, la senior redevient un toutou comme les autres. Malgré son âge avancé, elle aime s’amuser, d’autant plus depuis que ses bienfaiteurs lui ont offert un cadeau inestimable à ses yeux : une peluche. Dans une vidéo publiée sur TikTok et partagée par Parade Pets , l’association explique qu’elle venait tout juste de découvrir les jouets. Une chose est sûre, cela ne l’a pas laissée indifférente, et dans le bon sens du terme !

Une fois son nouveau doudou dans la bouche, Palomita est surexcitée ! Elle le transporte d’un bout à l’autre de la maison et semble extrêmement contente de l’avoir en sa possession. Souhaitant d’abord profiter de lui seule, elle finit par le partager avec un congénère et découvre alors ce jeu très amusant .

Décidément, il n’y a pas d’âge pour apprendre ou voir de nouvelles choses, encore moins pour s’amuser. Mimi en est la preuve !