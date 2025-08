Une chienne rentre chez elle avec un drôle de jouet trouvé dehors (vidéo)

Bailey adore porter des choses : des bâtons, des jouets, mais aussi des courses et le pain de ses propriétaires. Dès qu’elle trouve quelque chose qui l’intéresse, elle le place entre ses crocs et l’emmène à la maison. Sa dernière trouvaille est d’ailleurs plutôt originale.

Nos amis les toutous ont tous des passions qui peuvent parfois être assez singulières. Bailey, un Golden Retriever, aime par-dessus tout porter des choses en tout genre. Son maître lui a créé un compte sur TikTok dans lequel on le voit avec différents objets, des plus banals aux plus originaux, comme le dernier en date.

La passion de Bailey serait-elle en train de prendre des proportions démesurées ? Ce qui est sûr, c’est que la boule de poils affectionne particulièrement de promener des objets ou porter ceux qui appartiennent à son propriétaire, comme ses courses, par exemple.

@baileycarriesthings / TikTok

Un jouet original

Récemment, ce dernier a posté une nouvelle vidéo montrant son chien avec son nouveau jouet, pour le moins atypique. En se promenant, Bailey a repéré un enjoliveur sur le chemin. Il a vu en lui le jouet de ses rêves et a décidé de le ramener à la maison. Depuis ce jour, la boule de poils ne s’est plus séparée de son trésor, qu’elle semble d’ailleurs réellement considérer comme tel !

Dans la section des commentaires, le propriétaire de Bailey a indiqué que son toutou emmenait l’enjoliveur partout avec lui, même lors des balades. Il a précisé que le voisinage était surpris, ce qui ne semble pas du tout déranger le quadrupède. Il trouve une forme de réconfort dans cet objet : « Certains chiens ont des jouets, des peluches ou des bâtons… le mien a un enjoliveur de soutien émotionnel », écrivait son propriétaire en légende.

La vidéo, partagée par Newsweek, a beaucoup amusé les internautes : « C’est simplement un frisbee de rue », supposait une personne, « Il va construire une voiture pièce par pièce », plaisantait quelqu'un d'autre. Décidément, Bailey ne déçoit jamais sa communauté avec son inventivité !