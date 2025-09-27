Cette chienne, abandonnée en pleine nature, retrouve goût à la vie grâce à l’amour de 2 randonneurs (vidéo)

Les promenades en pleine nature peuvent parfois réserver de belles surprises. Pour 2 randonneurs en balade avec leur chien, c’est une jeune chienne qui a croisé leur chemin, visiblement en quête d’amour et d’attentions.

Ce sont des images d’une extrême tendresse que la TikTokeuse @eileen.ellmer a partagé avec les internautes. Alors qu’elle se promenait avec son compagnon, elle a fait une rencontre pour le moins inattendue. Une petite boule de poils toute blanche se tenait là, dans les hautes herbes , en demande évidente d’attention, mais peu rassurée à l’idée d’approcher un humain.

Les 2 randonneurs ont bien tenté quelques approches en tendant doucement leur main, mais la petite chienne farouche gardait ses distances. Pourtant, lorsque l’on voit les images relayées par PetHelpful , on sent bien que la pauvre bête aurait envie de se rapprocher. Mais rien n’y fait, la peur est trop forte.

Les 2 humains vont alors bénéficier d’une aide précieuse : celle de leur toutou qui les accompagnait en balade. En effet, en voyant l’un de ses congénères, la jeune chienne errante à contourner les bipèdes pour aller à la rencontre du quadrupède. On peut alors assister à une belle effusion de joie, et la boule de poils blanche semble même rassurée de trouver un peu de compagnie.

Le contact avec les humains ne va cependant pas se faire tout de suite. En effet, la chienne errante va les contourner pour retrouver à nouveau son comparse canidé. C’est uniquement à ce moment-là, qu’elle s’est doucement approchée de la main qui lui était tendue. Définitivement rassurée et en confiance, elle a ensuite pu laisser libre cours à sa joie de trouver des âmes bienveillantes pour la secourir.



© @eileen.ellmer / TikTok

Mais le couple de sauveteurs va faire bien plus qu’aider la boule de poils. Ils vont l’adopter et lui donner un nom par la même occasion : ce sera Ellie. Cette dernière a d’abord été emmenée chez le vétérinaire. Couverte de tiques et de puces, un bon nettoyage s’imposait. Elle a ensuite pu gagner le lieu qui allait devenir sa maison.

De chienne errante et perdue, il n’aura fallu à Ellie qu’une simple balade pour que sa vie change et qu’elle devienne une chienne entourée d’amour.

