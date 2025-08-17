En balade, ils entendent pendant des heures des miaulements incessants et sauvent une chatte en détresse dans la forêt (vidéo)

Au début du mois d’août, des promeneurs ont été interpellés par des miaulements tandis qu’ils marchaient dans les bois. Plusieurs heures après leur premier passage, en revenant sur leur pas, ils ont constaté que les cris n’avaient pas cessé et qu’un animal était en détresse. Une association locale est donc intervenue pour placer celui-ci en sécurité.

Il est déchirant de penser à ce que cette chatte a pu ressentir, seule dans la forêt . La féline n’a cessé de miauler, probablement effrayée de ne pas savoir où aller et de n’avoir personne sur qui compter. Heureusement, dans son malheur, ses pleurs ont alerté des témoins, qui ont sollicité le Refuge oléronais pour lui venir en aide.

Ce dernier, basé à Saint-Georges-d'Oléron, jouit d’une excellente réputation en Charente-Maritime. Le personnel, mobilisé jour et nuit, a à cœur de secourir les boules de poils en détresse et d’en prendre grand soin. Les bienfaiteurs s’impliquent pleinement dans leur mission de protection animale, comme l’un de leurs derniers sauvetages en date peut en témoigner.

Une féline esseulée

Tandis qu’ils progressaient en forêt, des touristes ont entendu des miaulements continus au milieu du feuillage. Ils provenaient d’une chatte calico vraisemblablement seule au milieu de nulle part. Au départ, la situation ne semblait pas étrange, car il n’est pas rare de croiser un félin errant en promenade. Toutefois, ils ont commencé à s’inquiéter en constatant que, 2 heures plus tard, la féline était toujours là et ne cessait de miauler.

Cette fois, ils le savaient, la pauvre appelait à l’aide. Ils l’ont alors prise avec eux et l’ont emmenée au Refuge oléronais, où un membre du personnel était là pour les accueillir à minuit. La chatte a été prise en charge et réconfortée sur place.

Elle était « affamée, maigre, avec la colonne saillante » à son arrivée, mais est restée très sympathique avec ses sauveteurs. Lesquels ont supposé qu’elle était habituée à la présence humaine, ce qui a fait émerger 2 hypothèses : « Ou elle a été perdue il y a quelques jours ou elle a été balancée. Mais elle a été en famille, c'est sûr, et ne semble pas avoir eu de carence dans sa vie », indiquait un porte-parole sur Facebook .

À ce jour, son éventuel propriétaire n’a pas pu être identifié, car elle ne dispose pas de puce électronique. Les membres du refuge espèrent toutefois le retrouver en partageant son minois sur les réseaux sociaux : « Aidez-nous à retrouver son humain », pouvait-on lire, si tant est qu’elle vivait au sein d’une famille et qu’elle n’a pas été abandonnée.