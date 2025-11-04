Le rituel quotidien bouleversant d'une chienne qui continue d'espérer revoir son humain, hélas parti pour toujours (vidéo)

Chaque jour, à heure fixe, une scène à la fois triste et tendre se reproduit derrière une fenêtre. Celle d’une chienne fidèle dont le regard en dit long sur l’amour qu’elle portait - et porte encore - à son humain disparu. Un lien indéfectible, immortalisé dans une vidéo déchirante et devenue virale sur les réseaux sociaux.

Tous les jours, quasiment à la même heure, une chienne se poste à la fenêtre de sa maison et scrute l’horizon pour une raison particulièrement poignante. Gracie la Golden Retriever attend, en effet, son maître prénommé Shawn. Malheureusement, ce dernier ne reviendra pas, car il est décédé.

Ce rituel bouleversant, sa propriétaire - et donc veuve de Shawn - l’a filmé. Becky a partagé la vidéo sur le compte Instagram qu’elle consacre à son amie à 4 pattes, “@graciesgoldenmoments”, le 14 septembre 2025. Une publication devenue virale, ayant suscité plus de 36 000 “j’aime” et de nombreux commentaires d’internautes émus, et que relaie Newsweek . La voici :

“Elle attend toujours… Regardant par la fenêtre, dans le silence, dit Becky au sujet de Gracie. Attendant sa camionnette qui ne viendra jamais. Elle l'aimait de son vivant… Et, d'une certaine manière, elle l'aime encore plus en son absence. Car un tel amour ne comprend pas le mot ‘parti’”.

Becky et Shawn avaient adopté la Golden Retriever pendant la pandémie de Covid-19, à la demande de la première qui avait été affectée par le décès de leur précédent chien à l’âge de 14 ans.

Très vite, des liens extrêmement forts s’étaient tissés entre Gracie et Shawn. La chienne attendait quotidiennement le retour de son maître du travail. Dès qu’elle voyait son véhicule approcher, elle allait à sa rencontre en courant, son jouet préféré dans la bouche, pour lui faire la fête.

Shawn est hélas décédé 4 mois avant la publication de cette vidéo. Gracie a continué de l’attendre, au même endroit et au même moment…

“Elle savait ce qui se passait”

Lors des funérailles, à la demande de Becky, Gracie a pu voir le corps de Shawn. “Elle savait ce qui se passait, assure Becky. On pouvait le voir à son expression. Elle l'a tout de suite compris.”

Par la suite, la chienne est tombée dans une forme de dépression, refusant même de s’alimenter. Becky l’a emmenée chez le vétérinaire, et ce dernier a constaté qu’elle était en parfaite santé ; le seul mal dont elle souffrait était la perte de son humain.

Sa maîtresse a dû l’aider à manger. Ses efforts commencent à porter leurs fruits, l’état de Gracie s’étant légèrement amélioré.

graciesgoldenmoments / Instagram

Quand arrive l’heure de l’attente du retour de Shawn, elle essaie de la faire penser à autre chose en l’emmenant en promenade ou en jouant avec elle. Becky fait tout ce qu’elle peut pour la réconforter, tout en faisant elle-même son deuil.