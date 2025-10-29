La joie de cette chienne à 3 pattes, qui a été sauvée d’un élevage clandestin et n’aura plus jamais à subir de grossesse (vidéo)

Pendant de longues années, McGonagall a été utilisée pour la reproduction. La pauvre chienne a enchaîné les grossesses et était vue par ses propriétaires comme une machine à faire des chiots. Une enquête lui a permis de sortir de cet enfer et d’accéder à une vie à laquelle elle n’aurait jamais osé rêver.

McGonagall, une chienne à 3 pattes, n’a été rien d’autre qu’une mère jusqu’à cette année. Récupérée par les membres de la SPCA du Cap de Bonne-Espérance (Afrique du Sud), elle a été éloignée de ses bourreaux et placée entre des mains bienveillantes. Sa vie a totalement changé depuis, mais son parcours de reconstruction n’est pas encore achevé.

McGonagall faisait partie des nombreux chiens nés dans un élevage aux pratiques contestables. Elle était gardée sur un campement illégal et était utilisée pour la reproduction depuis de nombreuses années, rapportait EWN .

Cape of Good Hope SPCA / Facebook

Des années de négligence

Ses propriétaires n’avaient aucune considération pour elle. Ils ne la nourrissaient pas correctement et ne lui fournissaient pas les soins dont elle avait besoin. La chienne ne recevait pas de tendresse, ni d’affection. Elle servait uniquement à la reproduction pour faire des chiots destinés à être revendus.

Le jour qui a changé sa vie, une unité des forces de l’ordre spécialisée dans la protection animale est allée visiter la propriété et a découvert dans quelles conditions vivait l’animal. McGonagall a été saisie, puis placée au refuge. Le personnel de la SPCA a alors fait sa connaissance : « Elle est arrivée maigre, épuisée et allaitait une portée de 4 chiots », témoignait un porte-parole.

Une chienne en reconstruction

Cette rencontre était difficile, mais les membres de l’association savaient qu’ils allaient offrir un meilleur quotidien à leur protégée. Ils lui ont fourni tous les soins dont elle avait besoin et lui ont montré que sa vie comptait : « Elle a été stérilisée, vaccinée et a reçu le genre de soins quotidiens qu'elle n'avait jamais connus : des repas réguliers, une litière propre, des manipulations douces et beaucoup d'amour ».

A lire aussi : Après avoir été abandonné 2 fois dans le désert, ce Mastiff démarre avec un immense courage un nouveau chapitre de sa vie (vidéo)

McGonagall n’était plus seule et n’allait plus jamais l’être, car une famille s’est finalement manifestée pour l’adopter. Aujourd’hui, la chienne se reconstruit au sein de sa maison aimante. Elle est très aimée, choyée, et peut maintenant penser à son propre bonheur.