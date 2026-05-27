Cette automobiliste sauve en vidéo un malheureux chien épuisé qui suppliait les passants pour survivre

Lors d’un déplacement professionnel en Arkansas (États-Unis), Kelli Quan a fait une rencontre bouleversante sur une aire de repos pour routiers : un chien abandonné, épuisé, qui errait entre les voitures en s’approchant de chaque passant pour demander de l’aide. Touchée par sa détresse, la jeune femme a décidé de le faire monter dans son camion et depuis ce jour, elle ne l’a plus jamais quitté.

Lorsque Kelli Quan a rencontré Buddy Boy sur une aire d’autoroute de l’Arkansas (États-Unis), son plan était simple : trouver à ce toutou abandonné une bonne famille. Très vite attachée à la boule de poils, elle n’a pu s’y résoudre… Un émouvant sauvetage relayé par DogTime.

Livré à lui-même sur une aire de repos

C’est lors d’un déplacement professionnel que Kelli a rencontré Buddy Boy sur une aire de repos pour routiers dans une zone rurale de l'Arkansas.

Abandonné depuis plusieurs jours, perdu au milieu des voitures et visiblement épuisé, le pauvre toutou n’avait que la peau sur les os. Il tentait alors timidement d’approcher les passants pour obtenir de l’aide, sans succès, au point de risquer sa vie sur le bord de la route.

© @crazyquany / Instagram

Bouleversée par sa détresse, Kelli a alors décidé de l’approcher avec douceur afin de lui tendre la main, ce que le chien, bien que méfiant et affaibli, a finalement accepté. Elle l'a ensuite soulevé pour l’installer dans son camion, consciente que ce geste allait probablement changer leurs 2 vies.

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« Un nouveau membre de la meute »

Épuisé au point de s’endormir debout, Buddy Boy a sombré dans un profond sommeil dès qu’il est monté dans le véhicule de Kelli, comme enfin soulagé d’être en sécurité.

Un long voyage vers Phoenix de près de 28 heures l'attendait et marquait pour lui le début de sa reconstruction.

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Sa nouvelle amie lui a prodigué ses premiers soins, lui permettant de retrouver un pelage propre, mais aussi des repas réguliers et même quelques jouets.

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Petit à petit, Buddy Boy a repris des forces et a finalement compris qu’il n’était plus seul. Malgré les tentatives de Kelli pour lui trouver une autre famille, une évidence s’est rapidement imposée : il avait déjà trouvé la sienne.

« J'ai essayé de trouver à Buddy la famille parfaite, mais à la fin, nous n'avons pas pu le faire. Mesdames et messieurs, j'aimerais vous présenter le nouveau membre de la meute, Buddy Boy. », a ainsi annoncé sa sauveuse sur les réseaux sociaux.

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La vidéo partageant cette heureuse nouvelle se termine sur Buddy jouant paisiblement avec les autres chiens de Kelli, comme s’il avait toujours fait partie de la famille. Aucun doute : Buddy Boy a enfin trouvé sa place !