Un chauffeur routier récompensé pour avoir sauvé un chien errant sur une aire d'autoroute

Pour tous ceux qui ont suivi son histoire, Rich Difronzo est un véritable héros. Grâce à lui, en effet, une chienne négligée et livrée à elle-même a eu droit à un nouveau départ, rapportait Erie News Now le lundi 21 novembre.

Rich Difronzo, surnommé Fonzi, est désormais un « Highway Angel », ou « ange de l’autoroute ». C’est ce qui est inscrit sur l’autocollant que lui ont offert lundi son employeur et l’association de transporteurs TCA (Truckload Carriers Association), à l’occasion d’une petite cérémonie organisée à son honneur.

Ce camionneur travaille pour l’entreprise de transport routier Barnhart Transportation, basée à North East en Pennsylvanie. Quelques mois plus tôt, il assurait une livraison pour laquelle il passait par le New Jersey. C’est dans une aire d’autoroute de cet Etat qu’il avait fait la triste découverte d’une chienne extrêmement maigre et attachée à un arbre.

« J'étais là pendant un petit moment et j'ai continué à demander aux gens s’ils connaissaient la chienne, parce que personne ne s'en approchait, raconte l’intéressé à Erie News Now. Les gens à l'intérieur ont dit que quelqu'un avait essayé de la vendre samedi et qu'ils ne savaient pas qu'elle était attachée à l'arbre là-bas. Alors, j’ai coupé sa laisse et l'ai emmenée à la maison ».

Une chienne transformée en 3 mois

Pendant 3 mois, Rich Difronzo et sa femme ont pris soin de l’animal. La chienne a peu à peu retrouvé un poids normal, recouvré la santé et réappris à faire confiance aux humains.

Ce n’est pas tout, puisque le couple a trouvé une famille aimante pour celle qui répond désormais au nom de Roxy-Lynn. Elle a, en effet, été adoptée par un ami de Rich Difronzo et mène désormais une vie heureuse dans le Kentucky.

A lire aussi : Un chien fait sa danse de la joie sous la pluie pour fêter sa sortie du refuge (vidéo)

Même si Roxy-Lynn n’est plus à ses côtés, Fonzi gardera précieusement son souvenir pour toujours. Son nouvel autocollant, qui figure en bonne place sur son camion, est là pour le lui rappeler.