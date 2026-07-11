Ces 7 chiots abandonnés nagent désormais dans le bonheur grâce à un automobiliste qui a choisi de ne pas passer son chemin (vidéo)

Effectuant un long trajet en voiture pour prendre part à des cours de secourisme, un bon samaritain a choisi de ne pas détourner le regard en apercevant un chiot en détresse. En venant en aide à celui-ci, il s’est rendu compte qu’il y en avait 6 autres à secourir, et il n’a pas hésité une seule seconde à le faire. Grâce à lui, ces petites chiennes ont toutes grandi dans d’excellentes conditions, et 5 d’entre elles savourent déjà le bonheur au sein de familles aimantes.

Bryan conduisait à travers l’Alabama (Etats-Unis) pour se rendre à un stage de recherche et de sauvetage. Il passait par une petite route au milieu des bois, du côté de la ville de Hodges, quand il a aperçu un chiot au bord de la route.



rarerescue / Instagram

Le jeune homme s’est tout de suite arrêté pour voir le jeune canidé. En s’approchant, 2 autres chiots ont surgi de la végétation pour venir à sa rencontre en remuant la queue.

Il a ensuite vu un carton renversé et a ainsi compris qu’il avait affaire à un abandon. Il y avait 7 chiots au total, tous des femelles.



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« Bryan n’a pas hésité. Il a rassemblé tous les chiots, les a mis en sécurité et demandé de l’aide », raconte l’association Rural Animal Rescue Effort (RARE), qui a pris les sœurs canines en charge après leur sauvetage, à The Dodo .



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« Ces chiots abandonnés se sont épanouis pour devenir d’incroyables chiennes »

« Ces filles ne sont là que parce que Bryan n’a pas passé son chemin. Quelques mois plus tard, ces chiots abandonnés se sont épanouis pour devenir d’incroyables chiennes », poursuit RARE.



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Les petites rescapées ont bien grandi et 5 d’entre elles ont même été adoptées par des familles aimantes. Il en reste donc 2 qui attendent toujours de rejoindre leur foyer pour toujours. Elles répondent aux noms de Lily et Rose.



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« Nous ne pouvons tarir d’éloges à leur sujet. Elles sont douces, affectueuses, joueuses et tout simplement de merveilleuses compagnes », assure l’association.

Cette dernière a tenu à rappeler que sans la vigilance et la bienveillance de Bryan, le sort de ces chiots aurait été bien différent. Lily, Rose et leurs sœurs ont désormais droit à un nouveau départ dans la vie grâce à lui.