Un pompier comblé d'éloges après être venu à la rescousse d'un Golden Retriever piégé dans les eaux glaciales (vidéo)

Au cours d'une balade au parc avec son propriétaire, Watson a eu l'œil qui frise en présence d'une oie. Le Golden Retriever n'a pas pu résister à l'envie de lui courir après. Hélas, cette course-poursuite l'a placé dans une situation périlleuse. En pourchassant le volatile, le chien s'est retrouvé pris au piège dans l'eau glacée d'un étang, rapporte Mirror.

Son accompagnateur, resté sur la terre ferme, a immédiatement contacté les secours. C'est un pompier nommé Armstrong qui lui a tendu la main.

This is a must watch video! At 9:40 this morning Firefighter Armstrong from Engine 15 rescued Watson the golden retriever from an ice-covered pond along the Big Dry Creek Trail in Centennial – The same spot where a woman and her dog were rescued by SMFR just 5 days ago. pic.twitter.com/xz5WBSsWml