Prisonnière d’un laboratoire depuis sa naissance, cette chienne découvre enfin l'amour et la chaleur d’un foyer aimant

Imaginez-vous n’avoir accès qu’aux 4 coins d’une pièce quotidiennement, et ce, depuis votre naissance. Delilah a vécu ce quotidien misérable pendant toute son existence. Chienne de laboratoire, sa vie ne se résumait qu’à servir les humains dans un environnement restreint. Toutefois, quelque chose de meilleur l’attendait dans le monde extérieur et la boule de poils a fini par le réaliser.

Delilah, comme encore beaucoup trop d’autres chiens, était ce qu’on appelle un animal de laboratoire. Comme son nom l’indique, ce dernier sert à la science pour diverses expériences. Les animaux comme Delilah n’ont généralement pas accès au monde extérieur et se contentent de survivre sans amour ni considération. Heureusement, des associations engagées donnent la chance à certains de quitter cet enfer.

L’organisme Beagle Alliance, basé au Canada, fait partie de celles-ci. Il est spécialisé dans le sauvetage de Beagles utilisés au sein des laboratoires. Ses membres récupèrent les boules de poils, les réhabilitent et leur offre la possibilité d’avoir un second départ au sein d’une maison aimante : « Plus de 16 000 chiens sont utilisés chaque année au Canada pour des tests, principalement à des fins éducatives et bon nombre d’entre eux pourraient vivre une vie extraordinaire », a déclaré Lori Cohen, fondatrice de l’organisation.

The Beagle Alliance / Facebook

Une vie à reconstruire

Si tous les chiens ne peuvent pas être sauvés, d’autres, comme Delilah, obtiennent une seconde chance dans la vie grâce au dévouement sans faille des bienfaiteurs. La boule de poils a été sauvée par Beagle Alliance avec 4 autres Beagles. Elle vivait captive dans un laboratoire d’analyse américain, précisait CityNews Winnipeg.

La pauvre a été privée de liberté toute sa vie, mais ses sauveteurs sont bien décidés à ce qu’elle rattrape le temps perdu. Ils lui ont d’ailleurs trouvé une famille d’accueil pour l’aider à devenir un chien comme tous les autres au sein d’un environnement sain.

A lire aussi : Des nouvelles de Dorka, chienne retraitée de l'armée et ayant retrouvé son maître après 8 mois d'attente

La bonne nouvelle a été annoncée sur le compte Facebook de Beagle Alliance à l’occasion de la journée mondiale des animaux de laboratoire : « Quelle belle façon de leur rendre hommage. Delilah rentre chez elle », pouvait-on lire. Ce sauvetage symbolise effectivement le combat des bienfaiteurs, qui ne sont pas près d’abandonner les animaux en détresse.