Un homme immortalise la séance de jeu émouvante de chiens sourds et aveugles (vidéo)

La cécité et la surdité n'empêchent pas Morty et Lucy de profiter de la vie. Leur propriétaire a filmé une séquence adorable, dans laquelle les 2 chiens s'amusent comme des fous.

Avoir un chien handicapé suppose une attention et des soins particuliers. La famille et l'animal peuvent avoir de nombreux défis à relever au quotidien. Mais quel que soit leur état, cela ne doit pas les empêcher de goûter au bonheur et de vivre plus ou moins normalement.

Un homme, connu sous le pseudonyme @Echobadlistener sur TikTok, a montré à quoi ressemble la vie avec 4 chiens réclamant des besoins spécifiques. Morty, Echo, Lucy et Frank ne peuvent ni voir ni entendre, contrairement à leurs congénères, rapporte Daily Star.

Même s'ils ne savent pas toujours ce qui se passe autour d'eux, ils se sentent assurément heureux et épanouis. Le plus important, c'est qu'ils nagent dans un océan d'amour et qu'ils soient choyés tous les jours.

Des chiens aveugles et sourds, mais heureux

Le père adoptif du quatuor canin a récemment partagé une vidéo émouvante sur le réseau social. Dans le clip, visionné plus de 233 000 fois à ce jour, les internautes peuvent contempler Morty, sourd et aveugle, être encouragé à poursuivre Lucy, dont la vision est limitée.

Le mâle, d'abord confus, essaie de comprendre ce qu'est réellement le jeu. Son amie à la robe blanche se montre excitée et enjouée : elle est bien décidée à s'amuser ! Morty semble réfléchir au meilleur moyen de la rejoindre dans son quart d'heure de folie, avant de chasser sa méfiance et de se jeter gaiement sur elle.

Cette séquence réconfortante a récolté près de 47 000 mentions « j'aime », et 240 commentaires positifs. « Merci d'avoir montré qu'ils jouent même s'ils sont sourds et aveugles », a écrit un utilisateur. « Morty le savait depuis le début, attendant patiemment et complotant ! », a ajouté un autre avec humour.

La séance de jeu des 2 quadrupèdes a littéralement fait fondre le cœur de tout un chacun. Echobadlistener a l'habitude de publier d'autres vidéos sur son compte TikTok, dans lesquelles on constate que ses protégés adorés respirent le bonheur.

