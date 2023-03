Adopté à la SPA et devenu chien de médiation, Snoopy arpente les couloirs de l'hôpital pour soutenir le moral des patients

Snoopy prend sa mission très à cœur, lui qui aide les patients de l’Institut Curie à oublier la maladie le temps d’un échange de tendresse et de regards avec ce chien de médiation engagé à temps plein.

Pour les personnes atteintes d’un cancer, la maladie n’est pas la seule chose difficile à vivre. Les soins, l’attente et les questionnements sont autant de sources de stress venant se greffer à la souffrance physique.

A l’Institut Curie (Paris), plaque tournante de la cancérologie, les patients peuvent profiter de la présence apaisante de Snoopy, chien de médiation spécifiquement formé pour ce noble métier.



S’il n’est pas habilité à entrer dans les espaces où se déroulent les soins pour des considérations d’hygiène, ce Setter Anglais de 2 ans intervient en salle d’attente et en consultation, indique BFMTV. A son contact, les malades et leurs familles sont débarrassés d’une bonne partie des tensions liées à la maladie, à l’hospitalisation et aux traitements, souvent lourds et contraignants.

C’est la première fois en France qu’un chien est employé à temps plein dans une telle mission. C’est donc une belle carrière que Snoopy a entamée depuis peu et qui promet de faire énormément de bien tant aux patients qu’à leur entourage et aux membres du personnel soignant.

Adopté en décembre 2022, le quadrupède vivait auparavant au refuge SPA de Pornic, en Loire-Atlantique. Pour l’équipe de l’Institut Curie travaillant avec lui, ce chien présentait dès le départ le profil idéal pour remplir cette fonction dans la médiation en cancérologie. Sa taille moyenne, son apparence douce et avenante, ainsi que son tempérament particulièrement sociable en font un partenaire de tout premier ordre dans l’accompagnement des malades, notamment ceux d’entre eux qui ont plus de difficultés que d’autres à s’exprimer.

« Réduire l'anxiété et le stress des patients »

« Ses visites à l'Institut Curie sont attendues avec impatience par les patients, les familles et le personnel médical », explique Yoann Latouche dans un post LinkedIn où il salue cette initiative. L’expert animalier et ami de Woopets met l’accent sur le rôle crucial que joue Snoopy dans le bon déroulement des soins : « la thérapie assistée par un animal peut aider à réduire l'anxiété et le stress des patients, ainsi qu'à augmenter leur motivation à participer aux traitements. »

Comme il le rappelle si bien, les animaux ont beaucoup à apporter à l’univers de la santé en général et celui de la lutte contre le cancer en particulier.

Dans sa publication, il cite Isabelle Fromantin, qui avait d’ailleurs été invitée au show La Touche Animale en octobre 2022 pour évoquer le dépistage canin du cancer du sein via le projet KDOG.