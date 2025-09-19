Ce Yorkshire âgé a discrètement fait ses adieux à chacun de ses compagnons sans que son maître ne comprenne sur le moment (vidéo)

Dans une meute où cohabitent plusieurs races et personnalités, un lien unique unissait une Yorkshire séniore à ses compagnons à 4 pattes. Cette histoire émouvante, partagée sur TikTok par leur maître, témoigne de la tendresse et de la solidarité qui règnent entre ces chiens, au-delà des différences de taille et d’âge. Les adieux de Mija, capturés dans une vidéo poignante, révèlent toute la profondeur de leur complicit

Se faisant appeler “@casablanco05” sur TikTok, un Floridien de 33 ans vit avec plusieurs chiens, dont une majorité de Bergers Blancs Suisses. Il est aussi propriétaire d’un Husky Sibérien blanc aux yeux bleux, ainsi que d’une femelle Yorkshire Terrier séniore qui n’est malheureusement plus de ce monde. Cette dernière, appelée Mija, était peut-être le plus petit membre de la meute par la taille, mais elle était respectée et appréciée de ses congénères. Ils avaient même l’habitude de l’attendre sur le seuil de la porte quand ils s’apprêtaient à jouer dans le jardin ; elle était toujours la première à sortir, puis ils la suivaient.

“Mon Husky aux yeux bleus protégeait ma Yorkie de tout jeu brutal, explique son maître à Newsweek . Mon Berger mâle a grandi à ses côtés et noué avec elle un lien très fort.“

Leur complicité est visible sur de nombreuses vidéos partagées par @casablanco05. L’une d’elles est particulièrement poignante et éloquente. Elle a été filmée la veille de la disparition de Mija, et son propriétaire n’en a réellement saisi le sens que par la suite.



@casablanco05 / TikTok

@casablanco05 a posté la séquence en question le 31 août 2025. “La veille de son dernier jour, peut-on y lire de la part du maître endeuillé. Je n'avais pas réalisé qu'elle disait au revoir à ses 3 aînés à ce moment-là.“

“Je l'aimais beaucoup“

Les images montraient, en effet, la défunte Yorkshire blottie contre le Husky Sibérien dont elle léchait tendrement le museau, puis contre l’un des Bergers Blancs Suisses. Par la suite, on la voyait aux côtés de son humain sur le pas de la porte donnant accès au jardin, observant les autres chiens qui y jouaient. Dans un geste tout aussi chargé de sens, Mija s’est également tournée vers son “papa”, comme si elle lui faisait ses adieux, à lui aussi.



@casablanco05 / TikTok

Voici la vidéo :

A lire aussi : Sur le navire amiral de la Royal Navy, ce chien mascotte joue un rôle crucial et apporte du réconfort pour l’équipage en mer

“Elle était la compagne de mon père pendant son cancer, elle ne l'a jamais quitté, ajoute @casablanco05. Je l'aimais beaucoup et j'espère qu'elle est de retour auprès de Papa.”