À 13 ans, ce croisé Yorkshire découvre l’immense bonheur de se rouler dans son tout premier jardin rien qu’à lui (vidéo)

Contrairement aux nombreuses idées reçues, vivre en appartement avec un chien n’est pas impossible du moment que ce dernier a assez de dépenses physiques et mentales. Mais un jardin est un petit plus que beaucoup aimerait avoir… Lorsque les propriétaires de Chewie ont eu l’occasion d’acheter une maison avec un extérieur, ils n’ont pas hésité une seule seconde !

Du haut de ses 13 ans, Chewie, un adorable croisé Yorshire Terrier, a toujours connu la vie en appartement. Heureusement pour lui, il est tombé dans une famille aimante et bienveillante qui a toujours pris soin de lui offrir assez de balades, de moments de jeu avec les copains et d’autres aventures en extérieur. Mais les années passant, ses maîtres ont décidé qu’il était temps de trouver une maison avec jardin pour que Chewie puisse finir sa vie dans le calme avec un accès permanent à l’air et l’herbe fraîche. Il y a plus d’un an, ils sont donc devenus propriétaire d’une très jolie demeure située en Arizona (États-Unis). Sur TikTok, ils ont posté une vidéo du toutou, découvrant pour la première fois son nouveau lieu de vie…

Un bonheur parfait

Curieux mais aussi un peu méfiant, Chewie commence par renifler scrupuleusement toute la pièce avant d’apercevoir le jardin par la baie vitrée. Il s’arrête alors devant et attend sagement que son humain lui donne accès à l’extérieur. Une fois que c’est fait, il s’avance délicatement sur la terrasse, prend toutes les odeurs environnantes et finit par se rouler de bonheur dans l’herbe tondue avant de regarder son humain avec une expression de bonheur ultime. “Notre Chewie pourra profiter du reste de sa vie avec son propre jardin”, peut-on lire en légende de la vidéo qui a amassé plus de 402 000 vues et a été relayée par le média Newsweek.

© @johnnyrockets74 / TikTok

“Il le mérite”

“Honnêtement, nous avons déménagé surtout pour lui, pas pour nous. Nous sommes plus heureux qu'il ait un jardin que nous ayons une maison. Il le mérite” a témoigné son propriétaire en réponse à un commentaire ému.

Aujourd’hui, Chewie est encore vivant et partage toujours autant le quotidien de ses maîtres qui continuent de lui faire découvrir le monde malgré son beau jardin !