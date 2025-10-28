Ce trio de Huskies réserve un accueil exubérant à un livreur lui apportant toujours une petite surprise (vidéo)

Bien connus de la Toile, ces chiens Husky n’ont pas leur langue dans leur poche. Dès que l’occasion se présente, ils font entendre leurs voix. Au moment de l’arrivée du livreur, c’est une vraie chorale qui se met rapidement en place. Le moment prend fin lorsque la porte s’ouvre et que la rencontre avec ce livreur préféré peut enfin se faire.

La discrétion n’est pas le fort de ces chiens. On sait qu’ils ont exprimé une immense peine lors du décès de l’ancien membre de leur trio, et comment ils ont introduit le nouvel arrivant de leur famille. C’est toujours dans le bruit que se font les changements dans cette fratrie très attachante. Leurs propriétaires reviennent avec un moment plus léger de leur quotidien : l’arrivée du livreur.

@tikanni.kita.n.tehya.3.sibes / Instagram

Un temps fort du quotidien

L’arrivée du livreur n’a rien de léger pour ces chiens qui perçoivent l’intensité du moment, expliquait PetHelpful. Dès lors que le camion marron se gare à proximité de la maison, la tension monte, et les cris résonnent, l’un en entraînant un autre, jusqu’à ce que le trio compose une vraie chorale. Les 3 Huskies sont aussi agités. On les voit monter sur le canapé et les fauteuils, s’agiter dans tous les sens.

@tikanni.kita.n.tehya.3.sibes / Instagram

Le point d’orgue

On observe que l’excitation est à son comble, mais si on ne connaissait pas ces chiens, on pourrait douter de leurs intentions. Au moment où le propriétaire ouvre la porte, on comprend que les chiens donnaient de la voix pour voir le livreur « en vrai », ce qui se produit quelques minutes plus tard. Le livreur a vraisemblablement l’habitude car il est ravi de revoir ces chiens tout sourire.

@tikanni.kita.n.tehya.3.sibes / Instagram

Le livreur leur réserve même une petite surprise, apparemment récurrente, car il vient avec des biscuits pour régaler les chiens. Ces derniers sont aux anges.

A lire aussi : Entre papillons et balades en meute, ce chien en quête de renouveau découvre le bonheur en famille d’accueil (vidéo)

Animaux et livreurs : une relation pas toujours simple

L’idée commune veut que la majorité des livreurs craignent les chiens bruyants, qui sont associés à un certain danger. Dans la réalité, de nombreux livreurs apprécient de voir et revoir les chiens des maisons où ils se rendent. Tout comme ces Huskies, beaucoup de chiens aiment recevoir de la compagnie, encore plus lorsqu’elle vient avec de bons mets à déguster. Ces 3 acolytes ont une fois de plus mis en avant leurs personnalités excentriques qui plait énormément aux internautes.