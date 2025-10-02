Ce toutou est abandonné après 11 ans de vie auprès de son humaine, mais ses pleurs déchirants lui permettent de retrouver un nouveau foyer aimant (vidéo)

Au quotidien, le personnel des refuges est confronté à des histoires poignantes. Celle de Milo a tant ému Rebekah Muller que cette dernière a décidé de poster une vidéo des pleurs déchirants du pauvre toutou suite à son abandon. Les images ont tellement bouleversé les internautes que, 8 jours plus tard, la boule de poils retrouvait un foyer chaleureux.

Imaginez la détresse de Milo. Ce toutou senior a passé 11 ans aux côtés de son humaine adorée. Et puis, du jour au lendemain, sa vie bascule : il se retrouve abandonné dans un lieu stressant qu’il ne connaît pas, entouré de visages qu’il n’a jamais vus. Sa réaction a été instantanée. Inconsolable, il s’est mis à pleurer.

La scène a bouleversé Rebekah Muller, l’une des employés du refuge du Delaware (États-Unis). À tel point qu’elle a décidé de filmer le chagrin de la boule de poils pour ensuite poster la vidéo sur son compte TikTok@rebekahmuller. Elle souhaitait ainsi montrer à quoi cela ressemble lorsque les maîtres abandonnent leur chien après 11 ans de vie commune. Pourtant, si le message est fort, la jeune femme a tenu à préciser auprès de Newsweek : “Nous comprenons que les familles prennent des décisions difficiles pour diverses raisons, et nous ne portons aucun jugement sur ces circonstances”.

Au-delà de la tristesse de cet abandon, il y a également la réalité du destin des toutous âgés en refuge . Ainsi, l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), équivalent américain de notre SPA, a ainsi estimé que le taux d’adoption des chiens seniors est de 25%, contre 60% pour les chiots et les jeunes chiens. Pour ne rien arranger, Milo souffrait de nombreux problèmes de santé qui n’avaient pas été traités par son ancien propriétaire. L’avenir de la boule de poils s’annonçait donc pour le moins sombre.

Mais c’était sans compter sur la magie des réseaux sociaux . En effet, même si le compte de Rebekah est suivi par un peu plus de 3.000 abonnés, la vidéo de Milo les a tellement émus qu'elle a finalement été visionnée par plus de 280.000 internautes, soit autant de potentiels adoptants. D’ailleurs, il n’aura ensuite fallu que 8 jours pour que le toutou retrouve une famille aimante.

Un heureux dénouement qui montre que, finalement, rien n’est jamais joué d’avance.