Il découvre un chien en détresse avec ses Goldens, ce geste simple change le destin du pauvre animal

Recherchant désespérément une main tendue, Spudley l’a d’abord trouvée auprès de 2 de ses congénères, puis le maître de ceux-ci qui a tout fait pour qu’il ait droit à un nouveau départ. Ce chien autrefois négligé et livré à lui-même peut à présent aspirer à une vie heureuse.

Sean LeMay habite une maison de campagne non loin de Clifford, en Ontario (Canada). Sa famille compte 2 chiens de race Golden Retriever.

Récemment, il a été étonné d’apercevoir une silhouette sur sa propriété, à proximité de ses amis à 4 pattes. En s’approchant, il s’est rendu compte qu’il s’agissait d’un autre chien. C’était un Goldendoodle mal en point, venu faire la connaissance de ses Golden Retrievers, rapportait Guelph Today.

Le canidé avait le pelage en mauvais état. Sean LeMay se demandait s’il était craintif, agressif ou blessé. Il a vite compris qu’il ne constituait pas une menace, car ses 2 chiens étaient détendus en sa présence. Il s’est empressé de lui apporter de la nourriture, et l’animal a même accepté ses caresses.



Guelph Today

Le Goldendoodle ne portait aucun signe d’identification apparent. Le maître des lieux, qui a d’abord songé à appeler le service animalier local, s’est ravisé car il craignait de le voir euthanasié.

Sean LeMay a lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux avec les photos du chien. Assez vite, les appels de gens désireux de le secourir ont afflué. L’une de ces personnes était Shelley Campbell ; sa fille Tailor Farrel est directrice bénévole de l’association Halfway Home K9 Rescue, basée à Cambridge.

Tailor Farrel a multiplié et coordonnée contacts pour le sauvetage du Goldendoodle. Ce sont finalement sa mère et son frère qui se sont chargés de transporter le chien. En allant le chercher, Shelley Campbell a eu le cœur brisé en découvrant son « horrible état. J'avais déjà vu ce genre de choses auparavant, mais les nœuds dans son pelage étaient tout simplement irréels », raconte-t-elle.

Malgré tout, il affichait une attitude amicale et interagissait volontiers avec Shelley Campbell, qui l’a confié à d’autres bénévoles à Arthur. Ces derniers l’ont emmené chez le vétérinaire.

« On lui a retiré environ 2 kilogrammes de poils »

« On lui a retiré environ 2 kilogrammes de poils lorsqu'ils l'ont rasé chez le vétérinaire et il était gravement sous-alimenté, ne pesant que 15 kilogrammes environ », d’après sa bienfaitrice. Le poids normal d’un chien de cette taille se situe entre 20 et 23 kg.



Guelph Today

En outre, les vétérinaires ont découvert qu’il était atteint de la cheyletiellose, une maladie cutanée parasitaire contagieuse causée par un acarien (Cheyletiella yasguri). Ils ont estimé son âge à un an.

Le chien, qui a été appelé Spudley, poursuit sa convalescence au sein d’une famille d’accueil habitant Woodstock, à une centaine de kilomètres au sud de Clifford.

Guelph Today

Personne ne connaît son passé, mais son avenir, lui, s’annonce radieux.