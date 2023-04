Vidéo : Ce chien adore accompagner sa sœur jusqu’au bus et son arrière-grand-mère jusqu’à la boîte aux lettres

Vous ne verrez pas de vidéo plus mignonne que celles-ci aujourd’hui ! Un adorable chien qui accompagne et soutient les membres les plus fragiles de sa famille.

Chewy est un jeune Terre-Neuve de 1 an, qui a déjà tout d’un grand. Il n’est pas un chien d’assistance, et pourtant il sait reconnaître qui a besoin de son aide dans sa famille. Il prend ensuite énormément de plaisir à les accompagner et à rendre leurs tâches plus faciles. De la plus jeune membre de son entourage, à la plus âgée, tout le monde peut compter sur ce magnifique canidé.

Chewy accompagne sa sœur jusqu’au bus scolaire tous les jours

Les propriétaires de Chewy aiment le surnommer le « surveillant de l’arrêt de bus ». En effet, tous les matins, le Terre-Neuve accompagne sa sœur humaine Karen jusqu’à l’arrêt du bus scolaire. Il se couche ensuite devant le bus et attend que tous les enfants soient montés dedans. Une fois le véhicule parti, le canidé entame son retour vers la maison.

La maman de Karen les suit également de loin pour s’assurer que tout se passe bien, mais le chien connaît sa mission et fait tout entièrement seul. C’est lui qui décide du bon moment pour rentrer, une fois que les enfants sont en sécurité dans le bus.

Chewy aide aussi son arrière-grand-mère de 93 ans

Si le Terre-Neuve se débrouille très bien avec les enfants, il est tout aussi serviable avec les personnes âgées. Notamment, il aime accompagner son arrière-grand-mère de 93 ans jusqu’à sa boîte aux lettres. La vieille dame peut ainsi être plus stable, et rassurée de pouvoir s’appuyer sur le chien en cas de déséquilibre.

Chewy fait alors preuve d’une extrême douceur et marche très lentement, pour respecter le rythme de sa mamie. Grâce à sa présence, la vieille dame gagne en autonomie et fait des choses qu’elle n’oserait peut-être pas sans lui, comme le relate Pet Helpful.

Étant donné les aptitudes naturelles de Chewy pour aider les gens, ses propriétaires espèrent qu’il pourra devenir un chien d’assistance en grandissant.