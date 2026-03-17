Cet homme sans domicile a essuyé un nombre de refus de logements incalculable car il souhaite vivre avec son chat

Shaun considère son chat comme un véritable ami, mais aussi comme son animal de thérapie. Sans lui, affirme-t-il, il serait encore plus difficile de surmonter les épreuves de la vie et notamment les difficultés du quotidien de sans domicile fixe. Malheureusement, malgré ses arguments, l’homme n’est pas parvenu à trouver un logement qui l’accepte avec son félin et a été contraint de dormir dehors. Après de nombreux échecs, il ne perd pas espoir.

Shaun Conaghan, un homme de 41 ans qui vit en Angleterre, ne savait plus vraiment à quelle porte sonner pour se faire entendre, rapportait Birmingham Live. Ayant vécu dans une « maison à occupation multiple », il a dû quitter l’endroit pour se mettre en quête d’un autre logement plus décent. Depuis cet événement, l’homme qui vit dans une grande pauvreté n’a pas trouvé de solution stable.

Une situation précaire

Shaun a quitté l’endroit où il vivait avec Marley et d’autres colocataires car sa sécurité était mise à mal. Par la suite, l’Anglais n’a pas trouvé d’autre solution et a dormi sous une tente avec son chat. Sommé par la police de quitter les lieux, il s’est retrouvé une nouvelle fois sans solution viable. Fatigué de sa situation, il a sollicité l’aide de plusieurs acteurs locaux.

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Un seul souhait : vivre avec son chat

Shaun n’a pas d’exigence mise à part celle de pouvoir partager son quotidien avec son compagnon à quatre pattes, Marley. Cela fait maintenant 7 ans que le duo passe tout son temps ensemble.

Selon certaines personnes, l’homme aurait pu trouver une solution pour se loger, mais il est impossible pour lui de se séparer de Marley. La présence du chat a une importance bien particulière pour Shaun qui expliquait de manière tout à fait légitime : « Le chat m’aide à améliorer ma santé mentale ». En proie à des difficultés psychologiques dans la rue, l’homme affirmait avoir besoin d’un soutien, d’une présence connue et toujours réconfortante.

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Un soupçon d’espoir

Si pour le moment la loi n’a pas évolué à ce sujet, Shaun a pu rencontrer Teresa Farrell, une femme impliquée dans la cause des personnes sans domicile fixe. Elle s’est activée pour trouver un logement qui puisse accueillir Shaun et Marley, mais n’a pu aboutir qu’à une situation temporaire pour le moment.

Shaun ne perd pas espoir et espère que sa cause sera entendue, pour lui, et toutes les personnes qui sont confrontées à la même problématique.