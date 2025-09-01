Ce refuge appelle à l’aide et à la générosité après avoir accueilli 80 lapins récupérés chez une propriétaire dépassée

Le refuge de la Grisoutière situé à Dieppe (Seine-Maritime) reçoit d’ordinaire des animaux de ferme et des animaux domestiques. Lorsqu’il a fallu venir en aide à 80 lapins en détresse, les bénévoles n’ont pas hésité une seconde, mais savaient que les moyens seraient limités. Ils appellent actuellement à la générosité des donateurs et adoptants.

Laurence et Justine Daoudal, fondatrices du refuge de la Grisoutière n’en revenaient pas. Le sauvetage de ces 80 lapins dans un environnement qui n’était pas fait pour eux a été bouleversant. Une partie des animaux a pu déjà être confiée à des personnes bienveillantes et des associations, mais d’autres doivent encore patienter.

Refuge de la Grisoutière / Facebook

« Derrière cette détresse animale, il y a aussi une immense détresse humaine et sociale »

Ces mots, partagés auprès d’Actu.fr, résonnent avec beaucoup d’autres sauvetages. Ces situations d’accumulation massive d’animaux trouvent souvent leur origine, en effet, dans une « immense détresse humaine et sociale ». Pour la direction et les bénévoles, pas question de « juger », car la propriétaire a avoué elle-même avoir été dépassée par les événements. Ils expliquaient : « Nous ne sommes pas là pour juger, cette personne a eu le courage d’accepter notre aide, et nous lui en sommes reconnaissantes ».

$

Refuge de la Grisoutière / Facebook

Une aide absolument nécessaire

Pour ce refuge de Seine-Maritime, l’accueil de ces 80 lapins a été un vrai défi. L’activité de l’endroit est plutôt réservée aux « animaux d’élevages réformés ». Malgré cela, Laurence et Justine n’ont pas pu refuser l’aide qui leur était demandée.

Refuge de la Grisoutière / Facebook

Grâce aux réseaux sociaux, 21 lapins ont déjà trouvé leurs familles, à l’instar de Timothé et Coralie. Des lapins particulièrement malades ont trouvé refuge à la Grange aux lapins, situé à Marcilly-sur-Eure (Eure).

A lire aussi : Les mots poignants du maître de Hurricane, chien le plus décoré des États-Unis et protecteur de la Maison-Blanche, décédé à l’âge de 15 ans

50 bouches à nourrir

Plus récemment, l’association dieppoise a reçu une bonne nouvelle concernant les 50 lapins restants. L’association 30 Millions d’Amis s’est portée volontaire pour la prise en charge, mais a signalé avoir besoin d’un délai d’une semaine.

Durant cette période, le refuge de la Grisoutière doit assurer l’alimentation et les soins des lapins. Ces 7 jours ont un coût important pour la structure qui manque de moyens.

Sur ses réseaux sociaux et dans la presse locale, un appel aux dons a été lancé, ayant pour vocation de collecter du foin, des cages et tout le nécessaire pour permettre un confort aux 50 animaux. Une cagnotte est accessible via Hello Asso.