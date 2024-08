100 lapins sauvés de conditions de vie déplorables chez un particulier se voient offrir une chance de prendre un nouveau départ (vidéo)

Au Tennessee (États-Unis), 2 associations de protection animale sont intervenues chez un particulier pour sauver 100 lapins vivant dans des conditions déplorables. Les petites boules de poils souffraient de divers problèmes de santé et de blessures.

À la fin du mois d’août, les membres de la Humane Society of the United States et du McKamey Animal Center ont réalisé une opération de sauvetage dans une résidence de Chattanooga.

Plus de 100 lapins d’âges divers vivaient dans de mauvaises conditions. Leur propriétaire, dépassé, a demandé de l’aide pour les reloger.

En plus d’être concernées par de multiples problèmes de santé, les boules de poils perdaient leurs poils et arboraient des blessures. Leur petit corps représentait un véritable terrain de jeux pour les puces.

D’après les vétérinaires ayant examiné les animaux, plusieurs lapines pourraient être gestantes.

© Meredith Lee / Humane Society of the United States

Les lapins sont entre de bonnes mains

Comme le rapporte un article paru dans les colonnes du magazine People, le propriétaire des lieux s’est occupé de lapins de compagnie pendant plus de 30 ans. À la suite d’un problème de santé, sa capacité à les surveiller et à en prendre soin correctement a diminué.

Après les avoir récupérés, les vétérinaires ont procédé à des examens approfondis. Les rescapés ont reçu un traitement contre les puces et certaines infections.

© Meredith Lee / Humane Society of the United States

« Après une période d’activité intense pendant l’opération de sauvetage, nous avons aimé commencer notre journée en regardant les lapins grignoter leur foin, creuser dans leur litière, se blottir contre leurs compagnons de portée et explorer leur environnement », déclare Audra Houghton, directrice des opérations de l’équipe de sauvetage des animaux de la Humane Society of the United States.

© Meredith Lee / Humane Society of the United States

Dans une interview accordée à People, « le propriétaire a expliqué que son premier lapin lui avait sauvé la vie et l’avait aidé à devenir sobre ».

C’est à la suite d’une conversation avec un ami, qu’il a pris la décision de demander de l’aide auprès d’une association pour offrir une vie meilleure à ses compagnons aux longues oreilles.