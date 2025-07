Un chat perdu mène son propriétaire à un ticket de loterie gagnant d’une valeur de 130 000 euros

Russell Ruff a cherché son chat à travers toute sa maison au début du mois de juillet. Après quelques minutes, l’homme a non seulement retrouvé sa boule de poils, mais aussi un ancien ticket de loterie qu’il avait égaré chez lui. Il a toutefois décidé de le vérifier et a constaté qu’il était gagnant.

Russell Ruff, un habitant du Connecticut (États-Unis), peut remercier son chat, car ce dernier l’a aidé à remporter une somme conséquente à la loterie. La situation est totalement invraisemblable, puisque c’est en cherchant l’animal qu’il est tombé sur ce ticket oublié, lequel était gagnant.

Est-ce le félin qui a mis son propriétaire sur la piste du coupon ? Ce qui est sûr, c’est que le quadrupède lui a porté bonheur ! Pourtant, la boule de poils ne se doute certainement pas qu’elle est à l’origine d’une excellente nouvelle au sein de sa maison.

ABC7 / Youtube

Un concours de circonstances

En réalité, elle avait trouvé un petit coin pour se reposer et, ne montrant plus son minois depuis un petit moment, a inquiété son propriétaire. Ce dernier s’est lancé à sa recherche et a examiné les 4 coins de sa maison dans le but de la retrouver.

Le quadrupède ne pointait toujours pas le bout de son nez, alors Russell a poursuivi ses investigations jusqu’à s’intéresser à son lit. Il a alors soulevé le matelas, pensant que le félin pouvait se réfugier en dessous et a vu juste, puisque c’était effectivement le cas. L’Américain a donc retrouvé son chat, mais pas que.

À côté de la boule de poils se trouvait un ticket de loterie acheté au cours du mois de juin, mais qu’il avait égaré par la suite. Malgré le temps passé depuis l'achat, il a tout de même décidé de vérifier les numéros et, à sa grande surprise, a découvert qu’ils étaient gagnants. Il a aussi compris qu’il venait de remporter une somme conséquente, soit près de 130 000 €.

Sans sa boule de poils, il n’aurait peut-être jamais retrouvé le ticket, du moins, trop tard. Il est alors très reconnaissant d’avoir été guidé par le félin : « On a dû soulever le matelas, et notre chat était en dessous, comme un porte-bonheur [...] Il était juste à côté d'elle », assurait l’homme dans un témoignage rapporté par News 12 Connecticut. Le quadrupède recevra certainement de délicieuses friandises et beaucoup de câlins en guise de remerciements !