Piégée dans du béton durci, une chienne est sauvée après 7 heures d'intervention et retrouve sa famille (vidéo)

À Aydin en Turquie, des secouristes sont intervenus sur un chantier de construction après avoir été alertés par des habitants, qui ont entendu des aboiements désespérés. En arrivant sur les lieux, les intervenants ont découvert une pauvre chienne piégée dans du béton. Grâce à leur intervention, la boule de poils effrayée et épuisée par cette épreuve s’en est sortie saine et sauve. Elle a même retrouvé les bras réconfortants de sa famille !

À la fin du mois de mars, les secouristes de l’unité locale de recherche et de sauvetage AKUT ont été contactés par des habitants de la ville d’Aydin, qui ne pouvaient pas dormir en raison d’aboiements désespérés émanant d’un chantier de construction. Craignant qu’un chien n’y soit piégé, les riverains ont pu compter sur le soutien des professionnels pour en avoir le cœur net.

© AKUT Arama Kurtarma Dernegi / Facebook

Comme le révèle The Dodo, les sauveteurs ont effectivement trouvé un pauvre canidé… partiellement enfoui dans du béton ! Personne ne sait exactement comment la chienne s’est retrouvée dans cette situation.

Les intervenants supposent qu’elle a marché sur du béton encore frais, puis qu’elle est tombée dans un amas de débris de chantier. Le béton ayant durci, elle s’est ainsi retrouvée piégée.

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Une opération de sauvetage qui a duré 7 heures

À l’aide de leur matériel professionnel, les secouristes ont délicatement dégagé le béton qui emprisonnait le corps de la boule de poils. L’intervention, menée avec grand soin, a duré 7 longues heures.

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À la fin de l’opération de sauvetage, la chienne effrayée et épuisée par cette épreuve terrible, a recouvré la liberté. Quelques morceaux de béton étaient encore incrustés sur son pelage, mais au moins elle était sortie d’affaire. Une fois en dehors de la cavité, la rescapée a été réhydratée à l’aide d’une perfusion intraveineuse.

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La chienne a retrouvé sa famille

Par la suite, la chienne – que les secouristes pensaient errante – a été emmenée dans une clinique vétérinaire pour y subir un examen de contrôle complet. Mais comme le rapportent nos confrères, les sauveteurs n’ont pas uniquement sauvé une vie ce jour-là, ils ont également épargné des cœurs brisés !

En effet, ils ont découvert que la boule de poils s’appelait Paris et qu’elle appartenait à un homme. « Paris, qui était en bonne santé, a été rendue à son propriétaire après un examen vétérinaire », déclare le média turc Hürriyet, qui a consacré un article à ce sauvetage incroyable.

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Le conseil de Woopets : que faire si votre chien marche sur du béton frais ?

Si votre fidèle compagnon s’est aventuré sur une zone fraîchement bétonnée, qui n’a pas encore eu le temps de sécher, il convient d’agir rapidement pour lui éviter des blessures. Le béton frais pouvant être très irritant, rincez abondamment la partie de son corps atteinte (comme les pattes) avec de l’eau tiède, tout en évitant de frotter trop fort pour ne pas irriter sa peau délicate. Utilisez un savon doux et coupez légèrement les poils si nécessaire, avant de sécher correctement votre chien avec une serviette propre.

Puis, vérifiez que votre ami à fourrure n’est pas concerné par des rougeurs, des douleurs, des plaies, un léchage excessif ou encore une boiterie. En cas de signes anormaux, une visite d’urgence chez le vétérinaire s’impose.