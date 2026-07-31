Sauvé d’un élevage intensif où les aboiements étaient interdits, ce Golden Retriever émeut son adoptante en osant s’exprimer pour la première fois (vidéo)
Une vidéo publiée le 13 juillet sur le compte TikTok @seniorboybruce a ému des milliers de personnes. Un Golden Retriever répondant au nom de Bruce, sauvé d’un élevage intensif où il n’avait jamais le droit d’aboyer, a trouvé le courage de s’exprimer enfin. Depuis son adoption, cet ancien mâle reproducteur enchaîne les « premières fois » et savoure la vie qu’il mérite.
Pendant la majeure partie de sa vie, ce magnifique Golden Retriever âgé de 10 ans n’avait pas le droit d’aboyer. Au sein d’un élevage intensif, Bruce avait été utilisé comme reproducteur. Sauvé de ce lieu sinistre et adopté, le chien vit désormais une vie pleine d’amour.
Récemment, il a même commencé à apprendre à faire entendre sa voix. Dans une vidéo diffusée sur TikTok et relayée par le média Pet Helpful, on peut voir le rescapé filmé via le téléphone de son adoptante, qui l’encourage jusqu’à ce qu’il émette enfin un doux son.
© @seniorboybruce / TikTok (capture d'écran)
« Le meilleur "woo" que j’ai jamais entendu »
Comme le révèlent nos confrères, il a fallu quelques essais avant que le chien ne soit prêt à déployer toute sa voix. Et son humaine préférée est très fière de lui !
Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue plus d’un million de fois et a reçu 319 000 mentions « j’aime ». « Le meilleur "woo" que j'aie jamais entendu », écrit un utilisateur du réseau social. « Il est tellement excité et heureux qu'il attrape sa peluche », souligne une dénommée Carmen. « Ça me fend le cœur de le voir si nerveux à l'idée d'utiliser sa voix, mais tes paroles rassurantes et affectueuses le réconfortent tellement. Il a beaucoup de chance de t'avoir », ajoute un autre internaute.
@seniorboybruce
Watch till the end for the sweetest woo from the sweetest boy ???????????? #dogsoftiktok #rescuedog #goldenretriever #seniordog #dogmom? take a moment to breathe. - normal the kid
Bruce a aussi appris à jouer
Dans une précédente vidéo partagée par notre rédaction, on peut voir le chien retraité d’élevage apprendre à s’amuser et à rapporter un jouet. Ce jour-là, son adoptante l’avait emmené au parc canin. Bruce observait ainsi ses congénères et les imitait.
« Point de vue : votre chien âgé adopté, qui n'a pas appris à jouer pendant près de 9 ans, observe maintenant un chiot d'un an jouer à rapporter la balle et apprend d'elle », avait écrit sa famille en légende.
Depuis son adoption, le Golden Retriever enchaîne les premières fois. Aujourd’hui, il se sent profondément aimé et il sait qu’il est libre de courir, de jouer, mais aussi d’aboyer comme n’importe quel autre chien !
Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web
Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.
1 commentaire
Invité a écrit : 1 h
Il faudrait interdire de parler pendant 9 ans à ce pourri pour le punir de ce qu'il a fait et qu'il se rende compte à ces pauvres toutous qui lui ont rapportés beaucoup d'argent il devrait aussi payer au refuge les frais engagés pour les sauver et soigner
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