Un Golden Retriever pousse une porte mal fermée chaque jour pour rendre visite à ses nouveaux voisins devenus sa seconde famille (vidéo)

En quelques jours, une simple visite improvisée s’est transformée en une routine attendue : ce Golden Retriever est désormais libre d’aller et venir entre les 2 logements avec l’accord de tout le monde. Plus qu’un compagnon affectueux, il a rapproché 2 foyers voisins et aidé un jeune couple fraîchement installé à tisser de précieux liens.

Honor Bisagno et son mari n'habitent leur nouvel appartement, situé à Lincoln Park en Illinois (Etats-Unis), que depuis peu. Leur logement se trouve juste en dessous de la maison d'une autre famille. Un escalier relie les 2 habitations, et l'accès à celui du couple se fait via une porte qui ne se ferme pas complètement.

Un jour, peu après leur emménagement, le chien de la famille du dessus est venu leur rendre visite. Biggs, Golden Retriever extrêmement doux et amical « nous a entendus parler en bas et… il voulait vraiment descendre, et c’était tellement adorable », raconte Honor Bisagno à The Dodo .



Honor Bisagno

Au départ, la jeune femme ne l'a pas laissé entrer, car elle ne savait pas si ses maîtres étaient d'accord. Le quadrupède ne l'entendait toutefois pas de cette oreille; il est passé par la porte mal fermée pour s'inviter chez elle.

« Il a réussi à pousser la porte pour l’ouvrir, alors je me suis dit : “D’accord, ce n’est pas moi qui le laisse entrer, c’est lui qui s’introduit chez moi” », dit Honor Bisagno.

L'animal n'a pas eu à se démener pour plaire à ses hôtes. Honor Bisagno a pu rencontrer ses propriétaires, et ceux-ci ont non seulement donné leur feu vert aux visites de Biggs chez leurs voisins, mais ils ont, en plus, fait part de leur bonheur de savoir qu'il avait de nouveaux amis.

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« Nous laissons simplement la porte ouverte pour qu'il entre et sorte à sa guise »

Les venues du chien sont devenues quotidiennes. Biggs leur a même rendu visite juste après avoir été castré, alors qu'il portait sa collerette vétérinaire.

« Nous laissons simplement la porte ouverte et ses propriétaires et moi sommes tout à fait d’accord pour qu’il entre et sorte à sa guise », explique Honor Bisagno. Le quadrupède leur apporte énormément de joie et de tendresse. Leur appartement est devenu son 2e foyer, en quelque sorte.

Grâce à Biggs, le couple s'est rapproché des voisins. Ils partagent régulièrement des repas, et cela leur fait énormément de bien, eux qui sont nouveau dans le quartier.