Ce grand club de foot recycle ses vieilles chaussettes pour aider les chevaux et les ânes d’un sanctuaire animalier (vidéo)

Quand les chaussettes d’Arsenal quittent les vestiaires pour rejoindre un sanctuaire animalier, l’idée surprend autant qu’elle séduit ! Le club de foot londonien les a en effet offertes au Redwings Horse Sanctuary, où elles servent désormais à soigner et protéger des chevaux et des ânes rescapés. Un recyclage malin qui donne une seconde vie très concrète à un équipement qu’on pensait bon pour la poubelle !

Du vestiaire au pré, il n’y a parfois qu’un pas. C’est ce qu’illustre l’initiative solidaire du club de foot d’Arsenal, relayée récemment par CreaPills. Loin de l’effervescence de la Premier League, le nouveau champion d’Angleterre a choisi de donner un stock de chaussettes de joueurs usagées au Redwings Horse Sanctuary, la plus grande association de protection équine du Royaume-Uni. En effet, cette structure accueille et soigne plus de 1 500 chevaux, poneys, ânes et mulets sauvés de situations difficiles.

Si cette démarche peut sembler étonnante au premier abord, elle répond à un besoin bien concret. Trop spécifiques pour être réutilisées dans le circuit classique du textile, ces chaussettes trouvent une seconde vie auprès des animaux, où elles sont utilisées dans le cadre des soins quotidiens prodigués par les équipes du refuge.

© Redwings Horse Sanctuary

Une idée brillante de recyclage

Tout est parti d’un détail auquel on ne pense jamais vraiment : que faire des chaussettes de foot usées ? Dans sa volonté de réduire ses déchets, Arsenal FC s’est retrouvé face à ce petit casse-tête. Comme l’explique son responsable du développement durable Michael Lloyd, ces bas sans pied, conçus spécifiquement pour la pratique du football, étaient difficiles à réemployer ou à donner et semblaient donc voués à être jetés.

Enquête : vos habitudes santé pour votre animal Tentez de remportez une carte cadeau Amazon d'une valeur de 100 euros par tirage au sort en répondant à cette étude ! Commencer l'enquête →

© Redwings Horse Sanctuary

Pourtant, c’est justement cette contrainte qui a fait naître une idée simple mais brillante : leur offrir une seconde vie utile. Le club a ainsi décidé de confier ces chaussettes à un sanctuaire animalier du Norfolk, où leur forme tubulaire, leur élasticité et leur robustesse se sont révélées particulièrement utiles. Une manière ingénieuse de prolonger leur durée de vie tout en soutenant une bonne cause !

A lire aussi : En apercevant une chienne et ses 2 chiots au bord de la route, une automobiliste ressent "un besoin irrésistible de faire demi-tour"

Une deuxième carrière auprès des équidés

Au sanctuaire Redwings Horse Sanctuary, les chaussettes d’Arsenal ont vite trouvé une nouvelle vocation, bien loin des terrains de football. Véritables « couteaux suisses » du Horse Hospital, elles servent à tout : maintenir des bandages, protéger les zones sensibles des mouches, limiter les frottements des licols ou encore faciliter les soins des sabots en gardant les poils bien en place pendant le parage.

Mais leur seconde vie ne s’arrête pas là ! Certaines sont même devenues des jouets d’éveil pour les ânes, utilisés dans des activités qui stimulent leur curiosité.

Pour les équipes du refuge, ce don fait partie des plus inattendus et pourtant des plus utiles, illustrant parfaitement l’idée de « brand utility », où un objet destiné au rebut devient une vraie ressource du quotidien.