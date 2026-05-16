Pourquoi votre chien vous vole-t-il vos chaussettes sales ?

Votre chien a encore subtilisé vos chaussettes ? Derrière ce comportement amusant se cachent des raisons bien précises. Odeur rassurante, jeu ou ennui : découvrez pourquoi votre compagnon à 4 pattes raffole tant de vos chaussettes sales.

Si vos chaussettes disparaissent régulièrement, inutile de blâmer la machine à laver ! Votre chien n’y est sans doute pas étranger… Cette scène, à la fois drôle et agaçante, est bien connue des propriétaires de chiens. Mais au fond, savez-vous vraiment ce qui motive votre toutou à voler vos chaussettes ?

Une odeur très attrayante…

Ce n’est pas une surprise : si les chiens adorent les chaussettes sales, c’est avant tout à cause de leur odeur ! Grâce à un odorat bien plus développé que le nôtre, ils perçoivent une multitude d’informations dans nos vêtements portés. Or, les pieds humains contiennent de nombreuses glandes sudoripares : les chaussettes gardent donc très facilement notre odeur, même après plusieurs heures.

Pour nous, cela peut sembler un peu dégoutant, mais pour un chien, c’est au contraire un objet très rassurant. Vos chaussettes deviennent ainsi un véritable « concentré » de votre présence, un peu comme les chaussures ou les chaussons que votre fidèle compagnon aime peut-être parfois voler pour les garder près de lui.

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Les motivations concrètes de ce comportement

Le vol de chaussettes chez le chien peut avoir plusieurs explications. La première relève de l’olfaction de réassurance : comme nous venons de le voir, vos chaussettes sales, imprégnées de votre odeur, ont un côté très rassurant. Pour certains chiens, les garder près d’eux devient alors une forme de substitution d’attachement, une manière de se tranquilliser, surtout lorsqu’ils sont seuls ou anxieux. Une simple chaussette peut ainsi devenir une sorte de « doudou » réconfortant.

Le jeu entre aussi souvent en compte. Beaucoup de chiens comprennent rapidement que voler une chaussette provoque une réaction immédiate chez leur maître qui leur court après, parle, rit ou tente de récupérer l’objet. Résultat, le toutou associe volontiers ce comportement à un moment d’attention et d’interaction amusant (comportement de vol ludique).

L’ennui ou un manque de stimulation physique et mentale peuvent également pousser certains chiens à chercher ce type d’occupation.

Enfin, chez les chiots, le vol de chaussettes peut aussi faire partie de leur façon d’explorer le monde : ils attrapent, transportent et mâchouillent les objets qui les entourent.

Faut-il s’inquiéter ?

Dans la plupart des cas, voler des chaussettes est un comportement tout à fait normal chez le chien. Il s’agit souvent d’un jeu, d’un moyen de se rassurer ou simplement de s’occuper.

En revanche, si ce comportement devient compulsif, avec des vols répétés, de la destruction systématique, de l’agitation ou une forte anxiété lorsque vous vous absentez, il peut révéler un mal-être ou un trouble du comportement.

De même, si votre compagnon se met à avaler régulièrement des chaussettes ou d’autres objets, cela peut être le signe d’un syndrome de Pica.

Dans ces cas-là, nous vous conseillons de demander l’avis de votre vétérinaire.

L’info Woopets - Comment éviter le vol de chaussettes chez votre chien ?

Vous êtes fatigué de courir après vos sous-vêtements dans toute la maison ? Sachez qu’un chien qui vole des chaussettes peut rapidement renforcer ce comportement sans que l’on s’en rende compte. Heureusement, quelques ajustements simples permettent de mieux le canaliser et limiter ses petits larcins :

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