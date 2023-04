L’adorable réaction d’une chatonne sauvée de la rue, et mécontente d’être enfermée dans un incubateur

En voyant ses yeux tristes et en entendant ses cris désespérés, vous auriez pu croire que Lyra était sur le point de mourir dans d’atroces souffrances. Pourtant, il n’en était rien. Elle était au contraire dans l’endroit le plus sûr et le plus confortable qu’elle avait connu jusque là. Mais la chatonne n’en avait pas conscience, et tout ce qu’elle voyait, c’est qu’elle était enfermée dans un lieu inconnu.

© lilfosterbabes / Instagram

Lyra et son frère étaient dans un très mauvais état

Lyra et son frère Pan ont été retrouvés dans la rue, sans autre compagnon de portée et surtout sans mère. Ils étaient maigres, affamés et déshydratés. Leur pelage était infesté de puces, et leurs yeux collés par une infection.

Les 2 chatons, âgés d’environ 3 semaines, ont été déposés dans un refuge de Los Angeles, aux États-Unis. Ils ont tout de suite été placés en famille d’accueil, où ils ont reçu des soins 24 heures sur 24. Ils étaient enfin en sécurité.

Lyra n’aimait pas du tout l’incubateur

À cet âge, les chatons ont encore besoin de leur mère pour de nombreuses choses, et notamment pour maintenir leur chaleur corporelle. Ils se blottissent contre le ventre chaud de leur maman, et gardent ainsi une température correcte.

Pour remplacer cette chaleur féline, Lyra et son frère ont donc été placés dans un incubateur douillet. Mais cela n’était pas au goût de la demoiselle. Fâchée d’être enfermée, elle a commencé à produire de nombreuses vocalisations, et à faire la tête la plus triste et la plus désespérée qui soit. Elle n’arrêtait pas de s’appuyer contre la vitre de l’incubateur, et semblait appeler à l’aide.

© lilfosterbabes / Instagram

Son comportement aurait presque pu berner sa maman d’accueil, mais heureusement, elle a résisté et insisté pour que Lyra reste dans sa chambre chauffée.

Finalement, Lyra n’était pas si mal dans cette pièce

La jeune chatte a fini par accepter sa condition, et se rendre compte qu’elle n’était pas si mauvaise. Elle était nourrie, soignée et choyée.

© lilfosterbabes / Instagram

Au bout de quelques jours, elle a donc arrêté de pleurer, et a commencé à apprécier les caresses sur le ventre, et à jouer avec son frère en toute insouciance.

Aujourd’hui, les 2 chatons ont bien grandi et ont complètement recouvré la santé, comme le rapporte Cole & Marmalade. Ils ont eu la chance d’être adoptés par une seule et même famille, et ne seront donc jamais séparés !