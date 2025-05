Ce Golden Retriever est connu à l’international pour ses roulades légendaires (vidéo)

Butters a un drôle de toc. Dès qu’il pose les pattes sur l’herbe, il se sent presque obligé de réaliser une roulade ! Ses acrobaties l’ont rendu célèbre sur les réseaux sociaux, où il est suivi par des milliers de personnes.

Avec ses plus de 32 mille abonnés sur TikTok, Butters est devenue une petite star du net ! Si son joli minois joue en faveur de sa notoriété, le Golden Retriever de 2 ans a surtout un talent unique : Il est un expert en roulades sur l’herbe, ce qui amuse beaucoup sa communauté.

Donnez de l’herbe à Butters, et il fera des roulades ! En effet, depuis un certain temps maintenant, la boule de poils a pris pour habitude de réaliser des acrobaties à chaque fois que sa propriétaire l’emmène sur un coin de verdure. Pourtant, le toutou n’a jamais été entraîné pour cela. C’est un talent qu’il a développé seul.

@buttersthegoldie / TikTok

Son jeu préféré

En réalité, tout a commencé lorsqu’il était plus jeune. Il aimait jouer à attraper sa queue, racontait son propriétaire à Newsweek. Puisque cela n’est pas facile, il finissait par tomber et faire une roulade : « Il adore courir après sa queue, peut-être un peu trop, au point de rouler exprès pour l'attraper », témoignait son maître. Ce dernier a assuré ne jamais avoir appris ce tour à la boule de poils, mais elle avait commencé à le faire naturellement en jouant.

Par ailleurs, il a ajouté que Butters n’avait pas le droit de rouler sur le bitume, au risque de se faire mal au dos. Et puisqu’il n’était autorité qu’à rouler dans l’herbe, il a associé ce type de sols à son activité favorite. Par conséquent, presque comme un automatisme, il se jette par terre dès qu’il voit de la verdure.

Son comportement amuse beaucoup les internautes, qui sont souvent nombreux à visionner les vidéos du quadrupède et à réagir dans la section des commentaires : « La légende raconte que Butters continue de rouler », plaisantait une personne sous une publication devenue virale. Effectivement, on ne compte plus le nombre de tours qu’a déjà fait Butters ! Ce qui est sûr, c’est qu’il n’est pas près d’abandonner cette passion.