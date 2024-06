Un chiot montre ses talents d’acrobates à plusieurs reprises en s’échappant de son parc (vidéo)

L’intelligence des chiens n’est plus à prouver, et ce, peu importe leur âge. Jett n’avait pas envie de faire la sieste dans son enclos pendant que ses frères canins jouaient dehors. Il trouvait donc toujours le moyen d’en sortir pour les rejoindre.

Jett, un adorable Golden Retriever, vit dans l’État du Nevada avec sa propriétaire, Renee Grulkowski. Laquelle a bien du mal à le convaincre de faire sa sieste dans son parc, car les tentations sont trop nombreuses à la maison. Ainsi, peu importe les efforts fournis, elle ne parvient pas à laisser son chien dans l’enclos.

Elle a acheté celui-ci quand le chiot a eu 3 mois. Elle envisageait de le laisser à l’intérieur pour l’inciter à se reposer, expliquait-elle à Newsweek. En effet, les chiots ont besoin d’une vingtaine d’heures de sommeil par jour pour leur bon développement.

Une volonté sans faille

Renee a acheté un premier modèle de parc ouvert à son chien pour le garder au calme dans son salon. La boule de poils n’a pas mis longtemps à enjamber l’armature de celle-ci et à retrouver sa liberté. Ce premier échec n’a pas découragé sa maîtresse, qui s’est procuré un second parc, mais plus haut cette fois-ci.

À première vue, Jett était bien trop petit pour passer de l’autre côté. Mais c’était sans compter sa motivation extrême, qui lui a donné suffisamment d’adrénaline pour bondir jusqu’au sommet et se hisser dans le salon. Renee a compris qu’elle aurait du mal à rivaliser face à sa détermination : « Quand je l'ai vu s'échapper à nouveau, j'ai juste pensé qu’il n’était probablement pas capable de rester seul sans être enfermé une caisse » confiait-elle.

En réalité, Jett trépignait d’impatience à l’idée de rejoindre sa propriétaire et les 2 Goldendoodles de la maison. S’amuser était certainement plus tentant que de faire la sieste !

Renee a partagé les exploits de sa boule de poils sur la plateforme TikTok et ceux-ci ont été visionnés plus de 2 millions de fois : « Ce petit sourire innocent et joyeux comme s'il n'essayait pas seulement de sortir pour retourner la maison. J'adore les chiens » commentait une internaute. « Il a vraiment accepté de relever le défi », plaisantait une autre personne.