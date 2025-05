Jeté dans un lac pour y être noyé, ce Mastiff a été sauvé in extremis et découvre désormais l’amour avec sa formidable famille d’adoption

Lâchement abandonné, Gator a vécu un vrai calvaire et a bien failli ne plus jamais revoir le jour… Trouvé dans un lac alors qu’il était en train de se noyer, le chien a été pris en charge d’urgence par l’association Mastiff Rescue of Florida Inc.

Gator est un magnifique mâle de race Mastiff qui a malheureusement été victime de la cruauté humaine. Comme le révélait un article publié dans le média People il y a quelques mois, il a été jeté dans un un lac “pour qu’il se noie”. Heureusement pour lui, un bon samaritain qui passait par là l’a repéré et s’est empressé de lui venir en aide. Par la suite, l’association Mastiff Rescue of Florida Inc. a pris le relai afin de soigner le toutou et de tout faire pour lui offrir un avenir meilleur. “Nous l’avons accueilli au refuge et l’avons emmené aux urgences vétérinaires, car il avait une pneumonie. Heureusement, tous nos sympathisants ont aidé Gator à s’en sortir grâce à leurs dons”, a expliqué l’équipe dans une publication Facebook relatant les circonstances terribles de son sauvetage.

Un lien “immédiat”

Après plusieurs semaines durant lesquelles Gator a été soigné et choyé, sa confiance en l’être humain est peu à peu revenue. Désormais prêt à être adopté, l’imposant toutou a commencé à recevoir des visites de potentiels adoptants mais c’est le jour où un dénommé Travis a croisé le regard de Gator que son destin a définitivement pris un tournant à 180 degrés. Entre l’homme et le chien, le coup de foudre a été intense et instantané. “Travis avait récemment perdu Nora Ann, un mastiff très spécial. Nous pensons tous que Nora Ann a beaucoup contribué à guider Gator vers Travis. Lorsque Travis a rencontré Gator, c'était comme s'ils avaient toujours été ensemble : le lien a été immédiat”, affirme l’association.

© Mastiff Rescue of Florida, Inc / Facebook

Un avenir radieux en perspective

Depuis, Gator a quitté le refuge pour s’installer définitivement chez son nouvel humain Travis. “Gator a emménagé dans la maison de Travis et s’est lié d’amitié avec l’autre chien de la famille. Il adore tous les paniers confortables, se prélasser au bord de la piscine, se mettre au lit avec Travis et la bonne nourriture. Gator a la vie qu’il mérite… avec beaucoup d’amour !”, peut-on lire, toujours sur Facebook.

Après avoir vécu un véritable enfer, Gator peut maintenant pleinement profiter de la nouvelle vie qui s’offre à lui. L’occasion d’enterrer définitivement son passé douloureux et de regarder vers l’avenir avec sérénité…