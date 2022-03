Un chiot réconforte sa soeur avec un câlin après avoir été sauvé de terribles conditions de vie

2 chiots et leur maman ont été sauvés de conditions de vie déplorables. Les bénévoles d'une association basée dans l'Ohio, aux États-Unis, ont pris en charge le trio et lui a offert un second souffle.

Au cours du mois de mars 2022, le personnel de l'Animal Charity of Ohio a reçu un appel faisant état d'une famille de chiens vivant dans la misère. Jane MacMurchy, directrice des opérations, et un agent se sont précipités sur les lieux pour les sauver.

© Animal Charity of Ohio

Ils ont découvert une maman et ses 2 chiots âgés de 5 mois, enfermés dans un enclos de fortune. « Ils vivaient dans des conditions terribles, a déclaré Jane MacMurchy au Dodo, les petits étaient complètement asociaux. »

Les propriétaires ont donc remis les canidés aux sauveteurs. Peaches, Layla et Lady – leur mère –, ont tourné le dos à la crasse et ont été ramenés au refuge.

© Animal Charity of Ohio

Les chiots se sont câlinés pour se réconforter

Heureusement, une consultation chez le vétérinaire a révélé que les rescapés étaient relativement en bonne santé. Toutefois, les jeunes chiens manquaient de confiance et semblaient terrorisés.

« Nous faisions les vaccinations et le bilan de santé, et la maman a terminé la première, a expliqué Jane, nous la promenions et les chiots, sans maman, se sont accrochés l'un à l'autre tellement ils avaient peur. » Un câlin pour se réconforter, qui a été immortalisé en photo.

© Animal Charity of Ohio

À l'heure actuelle, la petite famille vit au refuge et apprend ce que signifie « être en sécurité ». Leurs bienfaiteurs prennent le temps de les socialiser et de les aider à se détendre.

© Animal Charity of Ohio

Des chiots inséparables

Quelques jours après l'opération de sauvetage, Lady, 7 ans, se sentait déjà plus confiante, désirait rencontrer de nouvelles personnes et se balader. La boule de poils est considérée par les bénévoles comme « un petit amour qui est heureux de recevoir de l'affection ».

© Animal Charity of Ohio

Cependant, ses 2 petits ont encore un long chemin à parcourir avant de suivre pleinement son exemple. Peaches et Layla s'avèrent entièrement dépendants l'un de l'autre. Lorsqu'ils seront prêts, les membres de l'équipe espèrent qu'une famille convenable les adoptera ensemble.