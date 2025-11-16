Chaque après-midi, ce Shih Tzu attend son jeune maître et lui offre un accueil débordant de joie devant la maison (vidéo)

Ce Shih Tzu est plein d’enthousiasme, en particulier lorsqu’il s’agit de se rendre devant la maison, tous les jours en fin de journée, alors que son jeune propriétaire rentre de l’école grâce au bus scolaire. Lorsque le petit garçon arrive enfin, c’est une effusion de joie à laquelle il est difficile de résister en tant que spectateur.

Les Shih Tzu sont connus pour être des « chiens loyaux et dévoués » rappelait Parade Pets. Ce petit garçon a bien de la chance d’avoir un tel compagnon à ses côtés. Meilleurs amis, ils sont toujours très heureux de se retrouver, encore plus après une longue journée d’école. La maman du duo est systématiquement attendrie par ces démonstrations simples d’amour.

@thenailmadam / TikTok

« Juste un garçon et son chien »

C’est sur TikTok (@thenailmadam) que la mère de famille a partagé ce tendre moment qui a lieu tous les jours entre son fils et son chien. Tous les après-midis, c’est le même rituel, elle fait sortir son chien devant la maison et ce dernier se précipite vers l’entrée, là où il peut apercevoir son meilleur ami arriver. L’attente est pleine d’impatience et se termine par un très joli moment qui traduit l’intensité des liens d’amitié.

@thenailmadam / TikTok

Un câlin qui signe retour à la maison

Le petit garçon semble habitué à l’attitude de son chien, mais tout de même touché par cette joie qui se transmet. Le petit chien court vers son maître et s’empresse de le lécher, le petit garçon répondant par des caresses, et on l’imagine, des mots doux.

L’amitié entre un si jeune garçon est son chien est bouleversante, car on sait combien elle doit être importante dans la vie d’un enfant. Selon plusieurs études, grandir avec un animal contribuerait à un meilleur équilibre psychique et une réduction du stress. Pour ce petit garçon, la soirée à la maison s’entame parfaitement bien avec un compagnon aussi chaleureux.

Une maman très touchée

Celle qui filme la scène est la maman du petit garçon et la maîtresse du petit chien. Spectatrice de ce rituel quotidien dont elle ne se lasse pas, elle commente les images de ses exclamations attendries, montrant à quel point elle est heureuse de voir ce duo qui s’entend si bien.

A lire aussi : L’Aveyron accueille son premier chien d’assistance judiciaire, formé pour apaiser l’angoisse des victimes face aux audiences

@thenailmadam / TikTok

Le Shih Tzu est chien reconnu pour sa proximité avec ses humains. On le voit, il est un parfait chien de famille pour qui aime être attendu et profiter de toute l’exubérance canine.