Ce chiot dont la mère a mangé les pattes bénéficie de son tout premier fauteuil roulant pour se déplacer (vidéo)

Du haut de son très jeune âge, Matilda a déjà vécu bien des épreuves dans la vie. Elle a notamment perdu 3 pattes et ne pouvait plus se déplacer, mais ses bienfaiteurs étaient là pour l’aider. Ces derniers lui ont fait fabriquer un fauteuil roulant sur mesure qui va lui permettre d’explorer le monde comme tous les chiots de son âge.

Matilda a perdu 3 pattes à la naissance et devait ramper pour se déplacer. Les membres de l’organisme Cleft Rescue Unit, basé à New York, l’ont récupérée et lui ont donné les soins appropriés. Ils lui ont également offert un beau cadeau qui changera certainement sa vie : un fauteuil roulant adapté. Lequel lui a permis de faire ses premiers pas sous le regard bienveillant de ses sauveteurs.

Ceux-ci ont partagé l’histoire difficile de la jeune chienne sur leurs réseaux sociaux et plusieurs médias, dont Pethelpful , l’ont relayée. Quand Matilda est née, sa mère l’a attaquée et lui a mangé 3 pattes. Ce comportement peut être dû au stress ou à d’autres facteurs. Quoi qu’il en soit, il ne restait plus qu’un membre à la chienne pour se déplacer.

@crurescue / TikTok

Un nouveau départ

Lorsqu’ils l’ont prise en charge après son sauvetage, les membres de l’association ont tenté de sauver l’une des pattes endommagées, en vain. Cela signifiait que Matilda allait définitivement vivre avec une seule patte et qu’elle aurait besoin d’aménagements spécifiques.

Ses bienfaiteurs ont alors pensé que lui offrir un fauteuil serait la meilleure chose qui soit pour son bien-être. De plus, Matilda commençait à grandir et, comme tous les chiots, avait certainement besoin de courir partout pour explorer le monde ! L’arrivée du dispositif adapté a été une aubaine pour elle et ses bienfaiteurs se sont empressés de l’équiper.

Dans une vidéo postée sur TikTok, on la voit tester son fauteuil pour la toute première fois. Un jour, elle apprivoisera totalement son équipement et pourra se déplacer comme tous les autres chiens.