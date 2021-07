Ces Chihuahuas sans pattes avant reçoivent le cadeau parfait pour se déplacer normalement (vidéo)

Aider un animal, quel qu'il soit, ne devrait pas être un acte anodin. Thor et Turbo, 2 chiens nés sans pattes avant, ont eu la chance de goûter à la générosité humaine. Leur vie a été transformée à jamais.

Thor et Turbo sont les chiens de thérapie d'un vétéran, AJ, atteint d'un trouble de stress post-traumatique. Comme ils l'ont soutenu tout au long de son rétablissement, l'ex-soldat américain a décidé de les aider en retour.

AJ et sa compagne, Ashley, ont désiré plus que tout offrir à leurs compagnons bien-aimés une vie meilleure. C'est là que le prothésiste Derrick Campana, de Bionic Pets, est entré en action.

Les Chihuahuas ont appris à se déplacer à l'aide de la prothèse

Avec une paire de membres en moins, les adorables Chihuahuas n'ont pas eu la possibilité de se mouvoir normalement et facilement, comme leurs congénères. L'entreprise a donc réalisé un acte de bonté : elle a remplacé leurs pattes manquantes par des roues.

Chacun possède désormais son propre chariot miniature, adapté à sa taille. Les pièces en plastique ont été attachées confortablement sous les chiens.

Thor s'est rapidement habitué à son nouvel accessoire. Turbo, quant à lui, s'est montré quelque peu réticent au début. D'après le site web nerdist.com, il n'a pas osé s'élancer comme son camarade et n'a pas semblé comprendre parfaitement le fonctionnement de l'appareil. Mais au fil du temps et avec un peu de patience, le Chihuahua a finalement commencé à se déplacer à l'aide des 2 roues.

A lire aussi : L’étonnante transformation d’un chien errant ressemblant à une statue de pierre à cause de ses problèmes de santé

Aujourd'hui, Thor et Turbo circulent çà et là, pour le plus grand bonheur de leur famille. Cette dernière est heureuse de les contempler s'épanouir jour après jour.

L'histoire rappelle celle de Kanga et Roo, des frères et sœurs de la même race, souffrant d'une malformation congénitale les privant de leurs membres avant également. Bien qu'ils soient handicapés, ils ont été adoptés par un couple bienveillant qui a tout fait pour améliorer leurs conditions de vie. Un pari que leurs parents adoptifs ont réussi haut la main.