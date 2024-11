Un chien âgé en fauteuil roulant effectue un sprint et brise toutes les idées reçues sur les animaux séniors (vidéo)

Nos amis les chiens sont souvent une source d’inspiration. Prenez Scooty, par exemple. Cette petite chienne de 14 ans qui est paralysée des pattes arrière ne se laisse pas démoraliser et voit son handicap comme un défi à surmonter. Équipée de son fauteuil roulant, elle peut toujours filer comme le vent et malgré son âge, elle ne s’en prive pas !

Peu importe son handicap, rien n’arrête Scooty ! Depuis qu’elle a été équipée d’un fauteuil roulant qui lui a changé la vie, cette chienne âgée de 14 ans paralysée du train arrière ne cesse de courir joyeusement. Une vidéo récemment postée par sa maîtresse sur TikTok illustre particulièrement bien ses talents de sprinteuse et son incroyable joie de vivre.

Une course folle

La vidéo commence par un plan où l’on voit Scooty et son frère poilu Wyatt très impatients de sortir devant la porte d’entrée. Au moment où leur maîtresse leur ouvre, Wyatt s’élance, suivi de Scooty qui s’envole du perron avec son chariot.

@super_scooty / TikTok

On voit ensuite la petite chienne courir à toute allure sur le trottoir avec beaucoup d’enthousiasme et rejoindre le parc en un rien de temps. En visionnant les images de cette boule de poils pleine d’énergie malgré son handicap, qui pourrait dire qu’elle est en plus âgée de 14 ans ?

Une vidéo inspirante

Cette vidéo réconfortante relayée par Parade Pets a impressionné les spectateurs. Nombre d’entre eux ont salué l’énergie de la petite chienne âgée. « Est-ce que j'ai vu des flammes sortir des roues de Scooty ?! Parlez de caoutchouc qui brûle ! Allez, toutou, allez ! », a par exemple écrit quelqu’un dans les commentaires.

@super_scooty / TikTok

D’autres se sont interrogés sur ses super-pouvoirs : « Qu'est-ce qu'ils mettent dans ces lanières de poulet qu'elle aime tant manger, du carburant pour fusée ? », s’est ainsi demandé avec humour une internaute. « J'adore son énergie ! Elle vit sa vie à fond ! », a ajouté une troisième personne.

@super_scooty / TikTok

À moins d’être chanceux, nous serons tous confrontés à des défis au cours de notre vie. L’énergie et la joie de vivre de Scooty est une véritable leçon dont nous devrions certainement nous inspirer !