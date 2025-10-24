Ce chiot de refuge attend désespérément son tour après avoir vu son frère et sa sœur le quitter pour vivre leur vie dans de nouvelles familles

Lightning est arrivé dans ce refuge de Floride (États-Unis) avec son frère et sa sœur. Plusieurs événements ont été organisés afin de trouver des familles aux chiots. Les 2 premiers ont été adoptés assez rapidement, mais le dernier, Lighting est resté au refuge. Sa chance a fini par tourner, après de nombreux efforts déployés.

Issus d’une portée de 6 chiots, les chiots ont été séparés au moment de leur arrivée au Mercy Full Project. 3 d’entre eux ont été donnés, restait alors Sun, Buc et Lighting. L’équipe du refuge s’est activée, notamment à travers plusieurs événements d’adoption, pour trouver des foyers à ces adorables croisés Labrador. Alors que Sun et Buc ont quitté le refuge, 3 longues semaines se sont écoulées pour Lightning, qui ne semblait intéresser personne.

@mercyfullproject / TikTok

Un regard suppliant

C’est une vidéo publiée récemment sur le compte TikTok « @mercyfullproject » qui a fait connaître le cas du chien noir. Les bénévoles ont raconté son parcours, marqué par plusieurs échecs d’une potentielle adoption. Lightning a évidemment mal vécu cette période. Reconnu comme un chien très courageux par ses aidants, c’est l’incompréhension qui a dominé.

Durant les événements d’adoption organisés, aucun regard n’a été adressé au chiot.

@mercyfullproject / TikTok

Victime des préjugés

La vidéo expliquait que le fait que Lightning soit un chien noir est une des raisons qui pourrait expliquer sa difficulté à être adopté. Ce rejet particulier a même un nom, expliquait Newsweek : « le syndrome du chien noir ». En raison de leur couleur, ces chiens ont la réputation de rester plus longtemps au refuge. Si cette idée tient aussi de la légende urbaine, les difficultés d’adoption de Lightning peuvent en partie être expliquées. Son frère a été le premier adopté car il était d’apparence calme, sa sœur a ensuite été adoptée elle aussi car les adoptants sont particulièrement à la recherche de femelles. Plus dynamique que les autres, mais aussi très courageux, Lightning était le dernier.

Une bonne nouvelle, finalement

La fin heureuse qui était tant attendue par le croisé Labrador est arrivée, 3 semaines plus tard. C’est en partie grâce à sa médiatisation que le chien a pu enfin rencontrer les personnes qui sont devenues sa nouvelle famille.

Le chien a reçu le soutien des internautes qui lui adressaient de beaux compliments : « Les chiens noirs sont les meilleurs », ou encore : « Les chiens noirs sont tellement jolis et brillants ».