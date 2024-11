Ce chien a été le dernier de sa portée à avoir été adopté en raison de sa particularité physique (vidéo)

Sur le célèbre réseau social TikTok, une femme a publié une vidéo qui a ému des milliers d’internautes. On y voit son Teckel, répondant au nom de Rueben, savourer une bonne sieste sur le canapé.

La petite particularité ? Ses dents du haut sont visibles, en raison d’un prognathisme supérieur. Cela signifie que sa mâchoire inférieure est plus courte que celle du dessus. Il arrive que ce mauvais alignement soit particulièrement douloureux pour certains chiens. Lorsque l’anomalie est importante, le toutou peut être concerné par des troubles respiratoires et des difficultés à se nourrir.

© @rueben_the_minidach / TikTok (capture d'écran)

Comme l’expliquent nos confrères de Newsweek, l’inverse peut également se produire : la mâchoire supérieure est plus petite. On parle alors de prognathisme inférieur.

Pour corriger ce défaut et minimiser le prognathisme, il existe des traitements longs et coûteux, dont les résultats demeurent limités. Ils sont généralement proposés quand la santé du chien en pâtit.

A lire aussi : Un American Bully dévoile toute sa douceur face à des canetons et fait fondre le coeur de millions de personnes (vidéo)

« Tu es parfait »

« Tu as été le dernier à être choisi dans la portée à cause de ton prognathisme, peut-on lire sur TikTok, mais maintenant, tu vis la meilleure vie possible. » Depuis sa mise en ligne, la vidéo a atteint 445 000 vues et 39 700 mentions « j’aime ».

« Oh ce bébé, je l’aurais choisi en premier ! Il est vraiment adorable », écrit une utilisatrice du réseau social. « Tu es parfait », commente une autre personne.

« Mon Labrador a été abandonné lorsqu’ils n’ont pas pu le vendre parce qu’il était presque aveugle, témoigne une internaute, nous l’avons eu pendant 16 ans. Il me manque toujours, il était le plus gentil. »