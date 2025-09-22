Victime des préjugés sur sa race, ce toutou attend sa famille pour la vie depuis 4 longues années (vidéo)

Mercury avait beau être un chiot lorsqu’il est arrivé au refuge, il n’en restait pas moins un Pitbull. Or, cette race fait l’objet de nombreuses idées reçues qui freinent considérablement l’adoption de ses représentants. Pour Mercury, l’attente dure depuis 4 ans. Pourtant, il n’abandonne pas l’espoir qu’un jour, une famille aimante franchisse la porte de son chenil pour l’emmener loin de son triste quotidien.

Mercury n’avait qu’un an lorsqu’il a été trouvé, errant dans les rues de West Hollywood, en Californie (États-Unis). Il a ensuite été recueilli par le refuge Rockin' Rescue de l’association Ady Gil World Conservation. Interrogée par Newsweek , Fabienne Origer témoigne : “Nous n'en serons jamais sûrs, mais compte tenu de son tempérament et du fait qu'il a été trouvé à seulement un an, nous pensons qu'il a été abandonné par une personne qui n'était pas préparée à assumer la responsabilité d'un Pitbull”.

Tous les ennuis de Mercury viennent de là : c’est un Pitbull . Pourtant, son histoire semblait finalement connaître une fin heureuse, lorsqu’il a été adopté peu de temps après son arrivée au refuge. Hélas, les préjugés ont la vie dure , ou alors son nouveau maître n’était pas prêt lui non plus. Toujours est-il que la boule de poils a été rendue à Rockin' Rescue, sans qu’elle soit responsable de quoi que ce soit, tiennent à préciser les membres de l’association.

@agwcrockinrescue ???? This is Mercury… a sweet bluenose Pitbull who has been waiting over 1,700 days for a home. He was found as a stray on Sunset Blvd when he was just a year old… and since then, he’s watched every other dog get adopted while he’s still waiting. ???? Mercury is potty trained, loving, and would thrive with a backyard and someone experienced with large breeds. He’s so loyal — he just needs a chance. ???????? AGWC Rockin' Rescue 19855 Ventura Blvd Woodland Hills, CA 91364 www.RockinRescue.org ?? 818-348-6000 ? Please share this video so Mercury can finally be seen and find the forever family he deserves. ???? AGWC Rockin’ Rescue – Woodland Hills, CA ?? Adoptions are only in Southern California because we do home visits and lifelong commitment to our animals. ? Very Sad - Enchan

Pour le toutou, le retour dans un chenil a été extrêmement difficile : “Au début, il était confus et triste ; il ne comprenait pas pourquoi il était de retour. Il lui a fallu un moment pour reprendre confiance, mais avec le temps, il s'est adapté”. Il s’est adapté, oui, mais malgré toutes les attentions du personnel, rien ne remplace l’amour d’une famille. Aussi, Mercury a-t-il pris l’habitude de guetter inlassablement l’arrivée d’un humain dans son box. Espérant que la prochaine visite sera la bonne.

A lire aussi : Son fils atteint d’autisme n’avait jamais caressé le chien de la famille, elle capture ce moment très émouvant en vidéo

@agwcrockinrescue ???? Mercury has been waiting 1,367 days… That’s 1,367 mornings waking up without a family. 1,367 nights behind kennel doors. He was rescued on November 1, 2020 — and he’s been overlooked ever since. Mercury is sweet, housetrained, playful, and full of love. He just wants someone to give him a chance. But years have passed… and no one ever came. Please don’t let him grow old like this. He deserves to finally go home. #AdoptMercury ???? #RescueIsHard #BigDogLove #InvisibleDogSyndrome #AdoptDontShop ? Very Sad - Enchan